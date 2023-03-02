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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. “Yaraları saracağız! Yıkılanları yapacağız. Gönülleri alacağız" mesajı veren Erdoğan, seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti.

    Bu millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacaktır
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi olarak bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etti. "Yaraları saracağız! Yıkılanları yapacağız. Gönülleri alacağız" dedi. Muhalefete yüklendi:

    Birilerinin, hükümetin de enkazda kalmasını beklediklerini biliyoruz. Bu sirk cambazları, bölgeye ne kadar gitti? Şunu bilin ki bu millet, kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir.

    Helallik istemek zafiyet değil, samimiyettir. Bay bay Kemal ve yanındaki hanımefendi, kentsel dönüşüme karşı! Haydi bakalım şimdi altından kalk! Onun için şuraları boşaltalım, yenilerini yapalım!


    Erdoğan, "Yıkılmış ve hasarlı tüm binaların borçlarını siliyoruz. Elektrik ve gaz faturalarını 3 ay erteliyoruz. Tütün çiftçisinin yüzde 55'lik ÖTV'sini yarıya indiriyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır
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