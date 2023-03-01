Yıkıma uğrayan şehirler yeniden ihya edilecek! Başkan Erdoğan'ın duyurduğu İmar Fonu'nun detayları belli oldu





BU HAFTA MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları bu fondan karşılacak. Bütçede fona özel bir ödenek ayrılacak ve diğer fonlardan aktarım yapılabilecek.

Fonun yönetim kurulu ise ilgili Bakanlardan oluşacak. Fonun kurulmasına ilişkin teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.





"BÜTÇE ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTACAKTIR"

Erdoğan, fonun kurulmasına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

"Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak, bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır."



"BİZDEN DAHA İYİ, DAHA HIZLI, DAHA ADİL KİMSE YAPAMAZ"

Öte yandan Başkan Erdoğan dün Malatya'da yaptığı konuşmada, "Sizlerden sadece 1 yıllık müsaade istiyoruz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

