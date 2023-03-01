Son dakika: Başkan Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesinde ve çevresinde büyüklükleri 6'nın üzerine kadar çıkabilen artçıların tedirginlikleri sürüyor. Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev şudur, alt yapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, güvenli yerler inşa ederek hazırlık yapmaktır. Her iki konuda da ülkemiz son 20 yılda geçmişler mukayese edilemeyecek kadar yol kat etmiştir. Sadece bizim neslimiz Van, Kütahya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Marmara, Van, Elazığ, İzmir depremlerini bizzat hatırlamaktadır. Bunların dışında yüzlerce depreme daha maruz kaldık. Heyelanıyla, yangınıyla, kuraklığıyla daha başka afetlerle de karşılaştık. Darbe teşebbüslerine kadar tabii olmayan başka sınamaları da bunların üzerine eklememiz gerekiyor. 6 Şubat'ta 11 ilimizi vuran deprem fırtınası milletimize hepsinden daha büyük bir acıyı yaşattı. Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda 14 milyonluk insanımızı etkiledi. Ağır kış şartlarıyla karşı karşıya kaldık. Bir yandan karmaşa, bir yandan hava şartları bizi gerçekten zorladı. Buna rağmen depremden bir kaç saat sonra bakanlarımız bölgeye ulaşarak koordine etmeye başladı.

Ayrıntılar geliyor...