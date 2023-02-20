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    • 20.02.2023 09:57
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    • 20.02.2023 09:57
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    Vicdanları sızlatan haber: CHP'li Belediye afet bölgesine gönüllü giden çalışanını kovdu!

    Kahramanmaraşlı asrın çifte depremlerinin ardından dünya depremzedeler için adeta tek oldu. Afet bölgesine dünyanın birçok noktasından arama kurtarma ekipleri gönderildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can da insani görev için afet bölgesine gönüllü olarak valilik izni ile gitti. Can geçen hafta geri dönünce CHP'li Belediye tarafından işten atıldığınıbir mesaj ile öğrenince adeta hayatının şokunu yaşadı. Konuya ilşkin konuşan Can, "Ben orada çok zor günler yaşadım. Enkaz altından yeri geldi canlı yeri geldi ölü insanları çıkardık. Artık rüyalarıma giriyorlar. Ama geldikten sonra işten çıkarıldığımı öğrenmek beni üzdü" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Belediye afet bölgesine giden çalışanını kovdu!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkılırken on binlerce vatandaş enkaz altında kaldı. Asrın çifte depremlerinin ardından Türkiye ve dünya deta tek yürek oldu. Dünyanın birçok noktasından arama kurtarma ekipleri depremzedeler için Türkiye'ye gelirken birçok vatandaş ise afet bölgesine gönüllü olarak gitti. Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanı Gürkan Can'da buraya gönüllü olarak giden vatandaşlardan biriydi.

    AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ AMİRLERİNDEN SÖZLÜ OLARAK İZİN ALDI

    Gürkan Can iddiaya göre arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için işten atıldı. Depremin hemen ardından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için Valiliğe başvuru yaptı. Daha önce AFAD'ın yapmış olduğu eğitimlerine katılarak Destek Afad gönüllüsü olan Can, afet zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki amirlerinden sözlü olarak izin aldı. Valiliğin de onaylamasının ardından Can, Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına canla başla katıldı.

    İŞTEN ÇIKTIĞINI GELEN MESJLA ÖĞRENDİ, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

    Malatya'da 6 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Gürkan Can, 13 Şubat Pazartesi günü Aydın'a döndü. Gürkan Can deprem bölgesinden döndüğü gün kendisine gelen bir SMS'le adeta hayatının şokunu yaşadı.

        "İŞTEN ÇIKARMA SEBEBİBİMİZ FARKLI" DENİLDİ

        Sabah'ın haberine göre Can, sabah saatlerinde gelen mesajla belediyedeki iş sözleşmesinin fesh edildiğini öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çalışan Gürkan Can'a gelen SMS'te 7 Şubat itibarıyla işine son verildiği yazıyordu. Enkaz altındaki canları kurtarmak için giden Can'a amirleri seni işte çıkarma sebebimiz farklı cevabını verdikleri öne sürüldü.

        "GELEN MESAJDA İŞTEN ÇIKARILDIĞIM YAZIYORDU"
        Konuya ilgili konuşan Gürkan Can, "Deprem bölgesinden geldiğim gün işten çıkarıldığımı öğrendim. Gelen mesajda Malatya'ya gittiğim tarihte yani 7 Şubat'ta işten çıkarıldığım yazıyordu. Daha sonra tekrar mesaj geldi "Sigortalı ayrılışınız iptal edilmiştir" dedi.

        İŞTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN AMİRLERİYLE GÖRÜŞTÜ

        Sonra tekrar bir mesaj geldi "48 nedeniyle işten ayrılışınız işveren tarafından yapılmıştır" diye" dedi. İşten çıkarılmasına ilişkin amirleriyle görüştüğünde ise şaşkına döndüğünü ifade eden Can "Amirlerimle konuştum bana, "Seni işten çıkarma sebebimiz farklı" şeklinde bir açıklama yaptılar" diye konuştu.

            "İŞTEN ÇIKARILDIĞIMI ÖĞRENMEK BENİ ÜZDÜ"

            Belediyenin kendisini işten çıkarmasına çok üzüldüğünü belirten Gürkan Can, "Ben orada çok zor günler yaşadım. Enkaz altından yeri geldi canlı yeri geldi ölü insanları çıkardık. Artık rüyalarıma giriyorlar. Ama geldikten sonra işten çıkarıldığımı öğrenmek beni üzdü" şeklinde konuştu.

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            Uzmanlardan depremde yıkılan binalara ilişkin inceleme: Zemin sert, binalar yığma!

            Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinden (DAUM) 25 kişilik ekip, Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için çalışma yapıyor. Çalışmada; yapıların genellikle briket duvarların örüldüğü yığma binalardan oluştuğu, çatı döşemelerin ağır betonarmeden yapıldığı ve taşıyıcı duvarların son derece zayıf olduğu saptandı.


            DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ve DAUM, 25 kişilik ekiple deprem bölgesi olan Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışması için AFAD koordinasyonunda çalışma yürütüyor. Ekip, Gaziantep'in yanı sıra depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de çalışma yaptı. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı 16 köyde incelemeleri tamamlayan ekip, burada çarpıcı tespitlerde bulundu. Buna göre, köylerdeki yapıların genellikle briket duvarların örüldüğü yığma binalardan oluştuğu, çatı döşemelerin ağır betonarmeden yapıldığı ve taşıyıcı duvarları son derece zayıf bir olduğu saptandı. Öte yandan, sert bir zeminden oluşan ilçedeki resmi yapı statüsünde olan binaların durumunun iyi olduğu belirlendi. Köylerde hasar alan yapıların genel itibarıyla mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları evlerden oluştuğu da belirtildi.

            Yığma binalar
            DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Özgür Özçelik, "Ekibimiz, 3 farklı disiplinde hocaları barındırıyor. Gaziantep'teki ilçelerde yapı stokunun incelenmesi ve hasar tespit çalışmasını yürütmek üzere AFAD koordinasyonu ile bölgeye geldik. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde fay hattının üzerinde olan yapıyı inceledik, Yavuzeli ilçesinin 16 köyüne gittik. Burada konut, resmi bina ve hastane okul, su depoları gibi kritik yapıların altyapıları incelendi. Kırsal Yavuzeli'nde ekseriyetle briket duvarların oluşturduğu yığma binalarla karşılaştık. Çatı döşemeleri de ağır betonarmeden yapılmıştı. Taşıyıcı duvarlarına baktığımızda son derece zayıf bir yapı türünden bahsedebiliriz" dedi.

            Resmi yapılarda hasar yok
            İlçenin zeminin kötü bir zemin olmadığını vurgulayan Özçelik, "İlçe sert bir zeminden oluşuyor. 16 köyde resmi yapı statüsündeki camiler, Kur'an kursları, okullar, ibadethaneler, taziye evleri ve sosyal tesisleri tek tek gezdik. Resmi binaların durumu çok iyiydi. Sadede bazı camilerin minarelerin alemlerinde çatlaklar gördük. Bir tek Yavuzeli Merkez Camii'nin alemi ve caminin kendisinde bir orta hasar tespit ettik. Sadece o camide boşaltma kararı aldık. İlçedeki hasar alan yapılar, genel itibarıyla mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşların kendi imkanları ile yaptıkları evlerden oluşuyordu. Gördüğümüz hasarlar, tekniğe uygun yapılmamış yığma banalar sebebiyle oluşmuştu ve işçilik de kötüydü" diye konuştu.

            Projeye uygunluk kontrolleri
            Özçelik, "Yapı denetim mekanizmasının son derece titizlikle işletilip bölgedeki orta katlı betonarme binaların imalat aşamasında projeye uygunluk kontrollerinin yapılması, gelecekte yaşanabilecek can kayıplarını önlemek için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

            "Bölge halkı bize kucak açtı"
            Özçelik, depremzede vatandaşların kendileriyle çok ilgilendiklerini, ekip üyelerine kucak açtıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
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            Haberler Güncel Vicdanları sızlatan haber: CHP'li Belediye afet bölgesine gönüllü giden çalışanını kovdu!
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