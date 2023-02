Vicdanları sızlatan haber: CHP'li Belediye afet bölgesine gönüllü giden çalışanını kovdu!

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ AMİRLERİNDEN SÖZLÜ OLARAK İZİN ALDI



Gürkan Can iddiaya göre arama kurtarma çalışmalarına katıldığı için işten atıldı. Depremin hemen ardından CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı spor kompleksinde cankurtaranlık görevi yapan Gürkan Can da bölgeye gitmek için Valiliğe başvuru yaptı. Daha önce AFAD'ın yapmış olduğu eğitimlerine katılarak Destek Afad gönüllüsü olan Can, afet zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki amirlerinden sözlü olarak izin aldı. Valiliğin de onaylamasının ardından Can, Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına canla başla katıldı.