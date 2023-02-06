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    • Güncel
    • 06.02.2023 14:40
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    • 06.02.2023 15:03
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    Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Mehmetçik yardıma koştu: Afet bölgesine 'hava koridoru' oluşturuldu

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından devlet, en hızlı şekilde tüm imkanlarıyla depremzedelerin yardımına koştu. Arama kurtarma çalışmaları, depremden etkilenen 10 ilde devam ediyor. Diğer şehirlerden bölgeye yeni ekipler sevk edilirken, dışarıda kalan vatandaşlar için çadırlar kurulmaya başlandı. Felaketin yaşandığı andan itibaren teyakkuza geçen Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ve kurtarma çalışmaları için Mehmetçik'i bölgeye sevk etmeye başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleriyle bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için TSK tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

    takvim.com.tr
    Devlet tüm imkanlarıyla sahada!

    Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalardan vatandaşları çıkarmak için AFAD başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.

    Depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye'de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor.

    DEVLET SEFERBER OLDU
    Sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.

    Bölgede devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Depremden etkilenen illerden olan noktalardan olan Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Diğer taraftan ise vatandaşları soğuktan korumak ve yaraları sarmak için toplanma alanlarında çadırlar kuruluyor.

    EL ELE ÇADIRLAR KURULUYOR
    Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı:
    "Şu anda Osmaniye merkezde toplanma alanındayız. AFAD tarafından dağıtılan çadırlar kahraman Mehmetçikler tarafından kuruluyor. Çadırlar tamamlandıktan sonra ihtiyacı olan ailelere teslim ediliyor. TIR'lardaki çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve sonra askerimiz tarafından kuruluyor.

    Askerler hep birlikte çadırları kurarak ailelere teslim ediyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde vatandaşlar için çalışmalar sürüyor. Çadırların içinde zeminden gelen soğuğu kesmek için yalıtılmış malzeme bulunuyor. Asker ve vatandaş el ele çadırları hızlı şekilde kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyor.

    SICAK ÇORBA DAĞITILIYOR
    Bölgede zaman zaman yağış şiddetini artırıyor. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Sıcak çorba, süt dağıtılıyor. Simit ikramı vatandaşlar yapılıyor.

    Deprem bölgesinde çadırın çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada çadır için çalışmalar sürerken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz olarak sürüyor. Kısa zamanda yüzlerce çadır kurulmuş durumda. Şehir merkezinde zaman zaman trafik sorunu ve iletişim sorunu yaşanıyor.

    KUMANYA DAĞITILIYOR
    Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Osmaniye'de 200'den fazla binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Maalesef 20 kişi de hayata veda etti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Asker vatandaş için seferber olmuş durumda. Çadırlar hızlı şekilde kurulup teslim ediliyor. Bölge soğuk ve yağış söz konusu. Polis tarafından herkese çadır imkanı verileceği ve herkesin çadırının kurulacağı açıklaması yapıldı.

        Bölgede vatandaşlara kumanya dağıtımı yapılıyor. Bunun dışında vatandaşların üşümesini engellemek ve karınlarını doyurmak için hızlı şekilde sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor. Mehmetçik'in yanı sıra AFAD gönülleri ve vatandaşlar yaraları sarmak için mücadele ediyor."

        "HAVA KORİDORU" OLUŞTURULDU
        Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti.

        TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.

        Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu'na talimatlar veren Akar, çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.

        Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.

            UÇAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK
            Akar, Milli Savunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Merkezi kurulduğu ifadesini kullandı.

            Akar, şunları söyledi:
            "Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. Depremin meydana geldiği bölgelerde arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç söz konusu. Biz de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması için İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdik. Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da gerekli ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardı."

            Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Akar, "En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

            BİRLİKLERDE YOKLAMA ALIYORUZ
            Akar, TSK'ya bağlı birliklerde hasarın olup olmadığı sorusunu cevapladı.

                Akar şu açıklamalarda bulundu:
                "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

                ARAZİDE VE SAHADAYIZ
                Akar, dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtti.

                Akar, şöyle konuştu:
                "Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçevesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini göstermek.

                    Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı en az düzeye indirmek için omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

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                    Haberler Güncel Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Mehmetçik yardıma koştu: Afet bölgesine 'hava koridoru' oluşturuldu
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