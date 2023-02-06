Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Mehmetçik yardıma koştu: Afet bölgesine 'hava koridoru' oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalardan vatandaşları çıkarmak için AFAD başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.

Depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye'de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor.

DEVLET SEFERBER OLDU

Sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.