Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Mehmetçik yardıma koştu: Afet bölgesine 'hava koridoru' oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkılan binalardan vatandaşları çıkarmak için AFAD başta olmak üzere arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.
Depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye'de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor.
DEVLET SEFERBER OLDU
Sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.
Bölgede devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Depremden etkilenen illerden olan noktalardan olan Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Diğer taraftan ise vatandaşları soğuktan korumak ve yaraları sarmak için toplanma alanlarında çadırlar kuruluyor.
EL ELE ÇADIRLAR KURULUYOR
Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı:
"Şu anda Osmaniye merkezde toplanma alanındayız. AFAD tarafından dağıtılan çadırlar kahraman Mehmetçikler tarafından kuruluyor. Çadırlar tamamlandıktan sonra ihtiyacı olan ailelere teslim ediliyor. TIR'lardaki çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve sonra askerimiz tarafından kuruluyor.
Askerler hep birlikte çadırları kurarak ailelere teslim ediyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde vatandaşlar için çalışmalar sürüyor. Çadırların içinde zeminden gelen soğuğu kesmek için yalıtılmış malzeme bulunuyor. Asker ve vatandaş el ele çadırları hızlı şekilde kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyor.
SICAK ÇORBA DAĞITILIYOR
Bölgede zaman zaman yağış şiddetini artırıyor. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Sıcak çorba, süt dağıtılıyor. Simit ikramı vatandaşlar yapılıyor.
Deprem bölgesinde çadırın çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada çadır için çalışmalar sürerken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz olarak sürüyor. Kısa zamanda yüzlerce çadır kurulmuş durumda. Şehir merkezinde zaman zaman trafik sorunu ve iletişim sorunu yaşanıyor.
KUMANYA DAĞITILIYOR
Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Osmaniye'de 200'den fazla binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Maalesef 20 kişi de hayata veda etti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Asker vatandaş için seferber olmuş durumda. Çadırlar hızlı şekilde kurulup teslim ediliyor. Bölge soğuk ve yağış söz konusu. Polis tarafından herkese çadır imkanı verileceği ve herkesin çadırının kurulacağı açıklaması yapıldı.