Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Kabine afet bölgesinde: Depremzedelerin yardımına koştular

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımın ardından arama-kurtarma faaliyetleri hızla başladı.
BAKANLAR AFET BÖLGESİNDE
Depremin ardından devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Bakanlar yıkım bölgesine giderek çalışmalara doğrudan katıldılar.
İşte deprem bölgesinde göreve koşan bakanlar:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Adana
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Adana
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Osmaniye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanmaraş
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: Hatay
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Hatay
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hatay
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya
Ulatşrıma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Adıyaman
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Diyarbakır
SON DURUMU TAKİP ETTİLER
Afet bölgesine giden bakanlar yaşanan son gelişmeleri yakından takip ederek kimi noktalarda depremzedelerle bir araya geldi, son bilgileri kamuoyu ile paylaştılar.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Deprem Değerlendirme Toplantısına Katıldı. Bozdağ'a İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Toplantıya Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da katıldı.
Adana'da depremzedelerle bir araya gelen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Psikososyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen vatandaşlarımızın ve ailelerinin durumuyla yakından ilgileniyoruz." açıklamasında bulundu.
Malatya'da bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilen depremler sonrası, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.
Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.
Depreminin etkilendiği illerden olan Osmaniye'de bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer taraftan vatandaşlar için toplanma alanından çadırlar kuruluyor. Vatandaşlara toplanma alanında sıcak çorba ve süt dağıtılıyor.
DEPREMİ SONRASI KOORDİNASYONDA GÖREVLENDİRİLEN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ.
Zafer ÖZ Mülkiye Müfettişi Adana Valiliği - Merkez
Naif YAVUZ Bursa-Gürsu Kaymakamı Adıyaman Besni Kaymakamlığı
Tuncay KALDIRIM Diyarbakır-Çüngüş Kaymakamı Adıyaman Çelikhan Kaymakamlığı
Bünyamin KARALOĞLU Kütahya-Simav Kaymakamı Adıyaman Tut Kaymakamlığı
Bülent Hamitoğlu Mülkiye Müfettişi Adıyaman Valiliği - Merkez
Hüseyin Kök Mülkiye Başmüfettişi Adıyaman Valiliği - Merkez
Ayhan Terzi Bursa - Mudanya Kaymakamı Adıyaman Valiliği - Merkez
Can Kazım Kuruca Aydın - Didim Kaymakamı Adıyaman Valiliği - Merkez
Şaban Arda Yazıcı Karabük - Safranbolu Kaymakamı Adıyaman Valiliği - Merkez
Cevat ÇELİK İzmir-Menderes Kaymakamı Adıyaman-Gölbaşı Kaymakamlığı
Ferhat ALTAY Bilecik-Pazaryeri Kaymakamı Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı
Ersin Tepeli Aydın - Koçarlı Gaziantep Valiliği - Merkez
Ömer KALAYLI İstanbul - Sarıyer Kaymakamı Gaziantep Valiliği - Merkez
Tahir ŞAHİN İstanbul-Kağıthane Kaymakamı Gaziantep Valiliği - Merkez
Muhammed Lütfi Kotan Giresun - Tirebolu Kaymakamı Gaziantep Valiliği - Merkez
Tekin ERDEMİR Antalya-Kumluca Kaymakamı Gaziantep-İslahiye Kaymakamlığı
Muhammet Fuat TÜRKMAN Konya-Çumra Kaymakamlığı Gaziantep-Nurdağı Kaymakamlığı
Mustafa Erkayıran Ankara Vali Yardımcısı Hatay - Kırıkhan Kaymakamlığı
Harun Reşit HAN Afyonkarahisar-Şuhut Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
Burak DERTLİOĞLU Kayseri-Hacılar Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
İbrahim Süha Karaboran İzmir - Bayraklı Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
Güngör Yıldırım Mülkiye Müfettişi Hatay Valiliği - Merkez
Ali Sakar Mülkiye Müfettişi Hatay Valiliği - Merkez
Mustafa Can Düzce - Akçakoca Kaymakamı Hatay Valiliği - Merkez
Kemal Atasoy PGM - Daire Başkanı Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığı
Mustafa AKGÜL Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığı
Mehmet Miraç TOPALOĞLU Kırıkkale Vali Yardımcısı Kahramanmaraş - Andırın Kaymakamlığı
İsmail ALSANCAK Elazığ Vali Yardımcısı Kahramanmaraş - Çağlayancerit Kaymakamlığı
Mehmet Nuri Çetin Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş - Elbistan
Zekeriya GÖKER Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş - Elbistan Kaymakamlığı
Sedat SEZİK Rize Vali Yardımcısı Kahramanmaraş - Göksun Kaymakamlığı
Mücahit ÖZTÜRK Muş-Hasköy Kaymakamı Kahramanmaraş - Nurhak Kaymakamlığı
Abdurrezzak CANPOLAT Sakarya - Sapanca Kaymakamı Kahramanmaraş - Pazarcık Kaymakamlığı
Mahmut HERSANLIOĞLU İstanbul-Arnavutköy Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
Ömer TEKEŞ Erzurum-Horasan Kaymakamlığı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
Servet Güngör Mülkiye Müfettişi Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
Ünal Koç Giresun - Bulancak Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
Eyüp Kaykaç İzmir - Karaburun Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
Olgun Öner Nevşehir - Avanos Kaymakamı Kahramanmaraş Valiliği - Merkez
Nurullah KAYA Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kahramanmaraş-Türkoğlu Kaymakamlığı
İlyas ÖZTÜRK Çankırı -Kurşunlu Kaymakamı Malatya - Doğanşehir Kaymakamlığı
Turgay Gülenç Aydın - Germencik Kaymakamı Malatya Valiliği - Merkez
Abdullah KÜÇÜK İstanbul-Güngören Kaymakamı Malatya Valiliği - Merkez
Mehmet Soğukpınar 1 PGM - Daire Başkanı Malatya Valiliği - Merkez
Mehmet ÖZEL Konya-Akşehir Kaymakamı Osmaniye Valiliği - Merkez
Eyüp Gürdal Rize-Fındıklı Kaymakamı Yıllık İzinde Kahramanmaraş'ta
Furkan Taha Türkmenoğlu Artvin Vali Yardımcısı Yıllık İzinde Adana'da
Sançar Batuhan Kurdu Kırkkale Balışeyh Kaymakam V. Yıllık İzinde Hatay'da
DEPREMİ SONRASI KOORDİNASYONADA GÖREVLENDİRİLEN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ - VALİLER
Numan Hatipoğlu Tokat Valisi Adıyaman - Gölbaşı
Tuncay Sonel Ordu Valisi Adıyaman - Merkez
Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi Adıyaman Merkez
Ekrem Canalp Batman Valisi Diyarbakır - Merkez
Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi Diyarbakır - Merkez
Kadir Ekinci Bingöl Valisi Gaziantep - Islahiye
Yakup Canpolat Bursa Valisi Gaziantep - Merkez
Osman Bilgin Şırnak Valisi Gaziantep - Merkez
Mustafa Masatlı Amasya Valisi Gaziantep - Nurdağı
Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valisi Hatay - İskenderun
Birol Ekici Kırklareli Valisi Hatay - İskenderun
Ali Hamza Pehlivan Mersin Valisi Hatay - Kırıkhan
Vahdettin Özkan Konya Valisi Hatay - Merkez
Ali Fuat Atik Denizli Valisi Hatay - Merkez
Ziya Polat Yozgat Valisi Hatay - Merkez
Mustafa Çiftçi Çorum Valisi Kahramanmaraş - Afşin
Abdullah Ayaz Çankırı Valisi Kahramanmaraş - Ekinözü
Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi Kahramanmaraş - Elbistan
Zülkif Dağlı Samsun Valisi Kahramanmaraş - Elbistan
Gökmen Çiçek Kayseri Valisi Kahramanmaraş - Merkez
Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valisi Kahramanmaraş - Merkez
Seddar Yavuz Kocaeli Valisi Kahramanmaraş - Merkez
Bülent Tekbıyıkoğlu Kırıkkale Valisi Kahramanmaraş - Pazarcık
Tuncay Akkoyun Karaman Valisi Kahramanmaraş - Türkoğlu
Ali Çelik Kütahya Valisi Malatya - Doğanşehir
Ozan Balcı Van Valisi Malatya - Merkez
Yılmaz Şimşek Sivas Valisi Malatya -Merkez
Mustafa Koç Niğde Valisi Osmaniye - Merkez
Hasan Şıldak Balıkesir Valisi Osmaniye Merkez
DEVLET SEFERBER OLDU
Sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var.
Bölgede devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Depremden etkilenen illerden olan noktalardan olan Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Diğer taraftan ise vatandaşları soğuktan korumak ve yaraları sarmak için toplanma alanlarında çadırlar kuruluyor.
EL ELE ÇADIRLAR KURULUYOR
Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı:
"Şu anda Osmaniye merkezde toplanma alanındayız. AFAD tarafından dağıtılan çadırlar kahraman Mehmetçikler tarafından kuruluyor. Çadırlar tamamlandıktan sonra ihtiyacı olan ailelere teslim ediliyor. TIR'lardaki çadırlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve sonra askerimiz tarafından kuruluyor.
Askerler hep birlikte çadırları kurarak ailelere teslim ediyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde vatandaşlar için çalışmalar sürüyor. Çadırların içinde zeminden gelen soğuğu kesmek için yalıtılmış malzeme bulunuyor. Asker ve vatandaş el ele çadırları hızlı şekilde kullanıma hazır hale getirmeye çalışıyor.
SICAK ÇORBA DAĞITILIYOR
Bölgede zaman zaman yağış şiddetini artırıyor. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için mücadele ediyor. Sıcak çorba, süt dağıtılıyor. Simit ikramı vatandaşlar yapılıyor.
Deprem bölgesinde çadırın çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Burada çadır için çalışmalar sürerken arama kurtarma çalışmaları da kesintisiz olarak sürüyor. Kısa zamanda yüzlerce çadır kurulmuş durumda. Şehir merkezinde zaman zaman trafik sorunu ve iletişim sorunu yaşanıyor.
KUMANYA DAĞITILIYOR
Enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Osmaniye'de 200'den fazla binanın yıkıldığını söyleyebiliriz. Maalesef 20 kişi de hayata veda etti. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Asker vatandaş için seferber olmuş durumda. Çadırlar hızlı şekilde kurulup teslim ediliyor. Bölge soğuk ve yağış söz konusu. Polis tarafından herkese çadır imkanı verileceği ve herkesin çadırının kurulacağı açıklaması yapıldı.
Bölgede vatandaşlara kumanya dağıtımı yapılıyor. Bunun dışında vatandaşların üşümesini engellemek ve karınlarını doyurmak için hızlı şekilde sıcak çorba ve simit ikramı yapılıyor. Mehmetçik'in yanı sıra AFAD gönülleri ve vatandaşlar yaraları sarmak için mücadele ediyor."
"HAVA KORİDORU" OLUŞTURULDU
Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti.
TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu'na talimatlar veren Akar, çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı.
Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı.
UÇAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK
Akar, Milli Savunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Merkezi kurulduğu ifadesini kullandı.
Akar, şunları söyledi:
"Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. Depremin meydana geldiği bölgelerde arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç söz konusu. Biz de arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması için İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi bölgeye görevlendirdik. Sağlık ekiplerini, arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da gerekli ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardı."
Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Akar, "En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.
BİRLİKLERDE YOKLAMA ALIYORUZ
Akar, TSK'ya bağlı birliklerde hasarın olup olmadığı sorusunu cevapladı.
Akar şu açıklamalarda bulundu:
"Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en önemli konu enkaz altındaki personelimize ulaşabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
ARAZİDE VE SAHADAYIZ
Akar, dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirtti.
Akar, şöyle konuştu:
"Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçevesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini göstermek.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı en az düzeye indirmek için omuz omuza çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."
İSTANBUL'DAN DESTEK EKİPLERİ
Yurdun dört bir yanından da bölgeye destek gelmeye devam ediyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, "16 uçak ve 2647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." paylaşımında bulundu.
KAN VERMEYE KOŞTULAR
Depremin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bağışına davet etti. Davetin ardından İstanbullular kan merkezlerine akın etti.
Vatandaşlar Fatih Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne koştu. Yüzlerce kişi kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Kan vermeye gelen vatandaşlardan Abdullah Alpay, "Öncelikle Allah'tan tüm depremzedelere yardımcı olmasını diliyorum. Elimizden dua etmek geliyor. Maddi yardımımızı da yaptık. Başka ne yapabileceğimizi düşünüp kan vermeye geldik. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Elimizden bunlardan başka bir şey gelmiyor. Şu anda da kan merkezi dolu. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu" dedi.
Kızılay'a gelerek kan veren Ergün Usta ise, "Sabah kalktığımızda depremi duyduk. Yaralılar için kan vermeye koştuk. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının da başı sağ olsun. Allah yardımcı olsun bu havada çok zor. Allah yar ve yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.
Alışverişlerini bırakanların yanı sıra Almanya'dan yakınlarını görmek için Avcılar'a gelip felaketi duyan anne ve kızı da sıraya girerek kan bağışında bulundu. Avcılar Kızılay Şube Başkanı Özdemir Paşaoğlu karşılaştıkları büyük ilgi nedeniyle bölgedeki Avcılar Kültür ve Sanat ve Eğitim Vakfı'na ait davet salonunun kan bağış yeri olarak düzenleneceği açıkladı.