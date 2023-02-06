Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremiyle ilgili önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldığını belirterek, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE



Başkan Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.

AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre moment büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem, geniş bir alanda hissedildi." dedi.