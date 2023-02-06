Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.