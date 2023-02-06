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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem, meydana geldi. Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlııurfa ve Gaziantep'te çok sayıda bina yıkıldı. Yıkım bölgelerinde AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlarken, Türk Sillahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bölgede acil durun ilan etti.

06.02.2023 06:45 - Son Güncelleme: 06.02.2023 06:45
Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. Deprem çevre iller başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.

Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

İlk bilgilere göre Şanlıurfa'da 10, Osmaniye'de 5, Malatya'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta 7.4’lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler

DÖRDÜNCÜ SEVİYEDE ALARM VERİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." açıklamasını yaptı.

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