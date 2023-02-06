Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem: Çok sayıda ilde hissedildi! Bölgeden ilk görüntüler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem, meydana geldi. Deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlııurfa ve Gaziantep'te çok sayıda bina yıkıldı. Yıkım bölgelerinde AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başlarken, Türk Sillahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı bölgede acil durun ilan etti.
06.02.2023 06:45 - Son Güncelleme: 06.02.2023 06:45
Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.