İlahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük vefat etti! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı...

Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Damadı Suat Mertoğlu, yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Prof. Dr. Küçük'ün, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini söyledi.
Mertoğlu, Prof. Dr. Küçük için Fatih Camisi'nde bugün ikindi vaktinde cenaze namazı kılınacağını belirtti.
Fotoğraf: Prof. Dr. Raşit Küçük
İSAM BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI
Raşit Küçük, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık ve öğretim üyeliğiyle, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapmıştı.
Birçok vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun hem kuruculuğunu yapan hem de buralarda üye olarak görev alan Küçük, yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katıldı, çok sayıda kitap ile akademik çalışmaya imza attı. Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAŞİT KÜÇÜK İÇİN TAZİYE MESAJI
Başkan Erdoğan taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "İlmî ve akademik çalışmalarıyla hadis ve siyer alanlarına büyük katkıda bulunan, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI
Erdoğan cenaze programına ilişkin de bilgi verdi. Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın cenaze namazı bugün Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak ve naaşı Fatih Camii Haziresine defnedilecektir. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.