“Joker çetesi” adalete teslim! Operasyonun detayları ortaya çıktı: Soru-cevap başına 20 bin liralık tarife

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin düzenlediği "Joker" operasyonunun detaylarına ortaya çıktı. Ehliyet Sınavları'ndan geçemeyen kişilerden para alan ve sınavlarda organize şekilde usulsüzlük yapan aynı şebekenin üyesi 138 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş ve 113 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; Ehliyet Sınavları'ndan geçemeyen kişileri tespit eden ve kendilerine ulaşan şebekenin üyeleri dört farklı yöntemle çalıştı.
Sürücü Belgesi Sınavları'nın yapıldığı bazı okullardaki bazı görevlilerle anlaşma yapan ve ortak hareket eden şebekenin üyeleri, ilk yöntemde para aldıkları kişilerin cevap kodlama kağıtlarındaki yanlışları sınavların ardından silerek doğru cevapları işaretledi. Şebeke üyeleri ikinci yöntemde sorulara ulaşarak Ehliyet Sınavları'na girecek olan kişilere para karşılığında soruları ve cevaplarını verdi.
EN YAYGIN YÖNTEMLERİ "JOKER" UYGULAMASI
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen SRC Soruları'nı gayri meşru yollardan ele geçiren şebeke üyelerinin kullandığı bir diğer yaygın yöntemin ise "Joker" adını verdikleri uygulama olduğu tespit edildi. İddialara göre şebekenin üyeleri; sınavlara girecek olan sürücü adaylarının yerlerine; soru ve cevaplara hakim olan şebeke üyelerinin sınavlara girmesini sağladı. Sahte belgeler de hazırlayan şebekenin üyelerinin söz konusu yöntem için bazı okullardaki bazı sınav görevlilerine rüşvet verdikleri de tespit edildi. Şebekenin üyeleri bir diğer yöntemde ise para aldıkları kişileri kulaklık, izleme ve dinleme içerikli elektronik cihazlardan oluşan kopya düzenekleri vererek sınavlara soktu. Şebeke üyelerinden rüşvet aldıkları belirlenen ve aralarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ehliyet Kursları'nın sahibi, yetkilileri ve çalışanlarının da olduğu 113 kişinin "6114 Sayılı Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından ötürü gözaltına alındıkları belirtildi.