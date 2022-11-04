“Joker çetesi” adalete teslim! Operasyonun detayları ortaya çıktı: Soru-cevap başına 20 bin liralık tarife



EN YAYGIN YÖNTEMLERİ "JOKER" UYGULAMASI

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen SRC Soruları'nı gayri meşru yollardan ele geçiren şebeke üyelerinin kullandığı bir diğer yaygın yöntemin ise "Joker" adını verdikleri uygulama olduğu tespit edildi. İddialara göre şebekenin üyeleri; sınavlara girecek olan sürücü adaylarının yerlerine; soru ve cevaplara hakim olan şebeke üyelerinin sınavlara girmesini sağladı. Sahte belgeler de hazırlayan şebekenin üyelerinin söz konusu yöntem için bazı okullardaki bazı sınav görevlilerine rüşvet verdikleri de tespit edildi. Şebekenin üyeleri bir diğer yöntemde ise para aldıkları kişileri kulaklık, izleme ve dinleme içerikli elektronik cihazlardan oluşan kopya düzenekleri vererek sınavlara soktu. Şebeke üyelerinden rüşvet aldıkları belirlenen ve aralarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ehliyet Kursları'nın sahibi, yetkilileri ve çalışanlarının da olduğu 113 kişinin "6114 Sayılı Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarından ötürü gözaltına alındıkları belirtildi.