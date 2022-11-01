Ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çeteye eş zamanlı operasyon: 138 kişi gözaltı listesinde

İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet SRC sınavına giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı.

'JOKER' TESPİT EDİLDİ

SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.