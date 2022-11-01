Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2022 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2022 09:00
    ABONE OL

    Ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çeteye eş zamanlı operasyon: 138 kişi gözaltı listesinde

    Ehliyet sınavına giren kişilere kopya çekmek için düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişinin yakalanmasına yönelik; İstanbul merkezli 25 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Ehliyet sınavlarında ’Joker’ operasyonu

    İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet SRC sınavına giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı, rüşvetle aldıkları soruları sattığı, resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen 138 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı.

    'JOKER' TESPİT EDİLDİ
    SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

    90 ADRESE OPERASYON
    Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi.

    İŞ YERİNDE ARAMA
    Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi.

        Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler 5 katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu. İş yerindeki arama devam ediyor.

        GÖZALTINA ALINDI
        Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

        Şüpheliler hakkında "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel Ehliyet ve SRC sınavlarında sahtecilik yapan çeteye eş zamanlı operasyon: 138 kişi gözaltı listesinde
            SON DAKİKA