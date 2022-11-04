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Ehliyet sınavları üzerinde usulsüzlük yapan "Joker" isimli çete çökertildi

Ehliyet sınavları üzerinde usulsüzlük yapan "Joker" isimli çete çökertildi
04.11.2022 09:23

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Ehliyet Sınavları'nda usulsüzlük yapan ve "Joker" isimli operasyonla 113 üyesi gözaltına alınan 138 kişilik şebekenin üyelerinin yöntemleri ve işledikleri suçlar deşifre edildi. Dört ayrı yöntem uygulayan Ehliyet Kursu Sahibi, Yetkilisi ve Çalışanı şebeke üyelerinin, Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan ve Ehliyet Sınavları'nda çıkacak soruları hazırlayan üç kişiden para karşılığında rüşvetle satın aldıkları soru ve cevapları, Ehliyet Sınavları'na girecek olan kişilere sattıkları tespit edildi. Şebeke üyeleri yasal işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

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