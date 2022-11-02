Başkan Erdoğan, emniyet teşkilatına uyuşturucu iftirası atan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Başkan Erdoğan, emniyet teşkilatına uyuşturucu iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın (bugün) söyleyeceğim. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi veren teşkilatımıza bu tür iftira ve hakarette bulunamazsınız, bu ne vicdansızlıktır. Bizler dünyaya örnek olacak başarıya sahibiz. Cezaevinde 117 bin kişi bu suçtan demir parmaklıklar ardındadır. Sokaklardaki satıcılara karşı müsemmamız olmadığını İçişleri Bakanımız defalarca söylemiştir. Biz helali iyi biliriz, haram size kalsın. Onu sen aynaya bak kendinde ara. Yakalanan uyuşturucu miktarı ile rekor başarıya sahibiz. Bu hakikatlere rağmen kendine siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir.