AK Parti'den CHP'li Kılıçdaroğlu'na "uyuşturucu" tepkisi: "Alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluştu. Buluşmanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
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TÜRK SİYASİ HAYATININ EN VAHİM VE UTANÇ VERİCİ AÇIKLAMALARI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki gösteren Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz. Alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır" dedi.
Çelik'in açıklamalarından satır başları;
Milletvekillerimiz hem sahadaki çalışmaları hakkında yaptıkları tespitlerle ilgili bilgi verdiler. Hem de 2023 seçim yılı, seçimlere dönük olarak yapacakları çalışmalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımız'ın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. bu toplantı ile birlikte vekillerle toplantı tablomuz tamamlanmış oluyor.
Dün bazı görev değişiklikleri oldu. Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyoruz, Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkanvekili seçimimiz Çarşamba grup toplantısından sonra belirlenecek.