AK Parti'den CHP'li Kılıçdaroğlu'na "uyuşturucu" tepkisi: "Alnına bu iftira ömrü boyunca yapışacaktır"

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var. bu toplantı ile birlikte vekillerle toplantı tablomuz tamamlanmış oluyor.

Dün bazı görev değişiklikleri oldu. Sayın Mahir Ünal'a çok teşekkür ediyoruz, Özlem Zengin arkadaşımız aday gösterildi. Yeni grup başkanvekili seçimimiz Çarşamba grup toplantısından sonra belirlenecek.