Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.10.2022 19:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 20:08
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Kudüs vurgulu 'Nuri Pakdil' mesajı: Rabbim makamını âli eylesin

    Kudüs şairi olarak bilinen mütefekkir, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Nuri Pakdil için 'Kudüs' vurgulu mesaj yayımladı.

    Erdoğan’dan Kudüs vurgulu ’Nuri Pakdil’ mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nuri Pakdil'in vefat yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

    Erdoğan mesajında, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin" ifadelerine yer verdi.



    İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;



    VEFATININ ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ
    "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur" dizelerinin sahibi, mütefekkir, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

    Pakdil, hayatı, inanç ve düşünce dünyası, bir protesto olarak oluşturduğu kendine özgü edebiyatı, yerliliğini bozmadan yakaladığı evrenselliği ve bu eksendeki anlayışıyla Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir iz bıraktı.

    Mehmet Emin Ziyai ile Hatice Vecihe Hanım'ın oğlu Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

    Pakdil'in yazıya ilgisi henüz ilkokuldayken başlarken, ortaokulda tanıştığı "Büyük Doğu" dergisiyle hem düşünce hem de yazı macerası ivme kazandı.



        EDEBİYAT DERGİSİ "HAMLE" İLE USTA EDEBİYATÇILARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
        Yazar Pakdil, 1954-1955'te Maraş Lisesinde okurken, birlikte eğitim gördüğü iki arkadaşıyla edebiyat dergisi "Hamle"yi çıkardı. Dergi lise sınırlarını aşarak, o dönem Ankara'dan İstanbul'a birçok yazar ve şairin dikkatini çekti.

        Üniversite yıllarında Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in de aralarında bulunduğu edebiyatçı, sanatçı düşünürlerle bir araya gelen Pakdil, İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

        Necip Evlice o dönemi anlatırken şu tespitlerde bulunmuştu: "Üstat İstanbul'a gittiğinde, üniversite yıllarını yazamadığı yıllar olarak adlandırır. Derslerde öğretilenlerle kendi inandıkları arasında epeyce bir bocalar. Üniversitede okuduğu yıllar 27 Mayıs öncesinde, Türkiye'nin zor, çalkantılı günler geçirdiği dönemlerdir."



        Usta edebiyatçı Kahramanmaraş'ta çıkan "Demokrasiye Hizmet" ve "Gençlik" gazetelerinde yazılarını okuyucuyla buluştururken, bir süre "Yeni İstiklal" gazetesinde sanat sayfalarını düzenledi.

        Askerliğini Bitlis'te tamamlayan yazar Pakdil, 1965'te hukuk müşaviri olarak göreve başladı. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatında çalışan Pakdil, bu görevinden de ayrılarak yazarlığa devam etti.

        Hayatı boyunca "Büyük Doğu" ve "Diriliş" dergileriyle güçlü bağlar kuran Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan'ın da aralarında olduğu isimlerle "Edebiyat" dergisini yayınladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trendyol
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kudüs vurgulu 'Nuri Pakdil' mesajı: Rabbim makamını âli eylesin
            SON DAKİKA