Başkan Erdoğan'dan Kudüs vurgulu 'Nuri Pakdil' mesajı: Rabbim makamını âli eylesin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nuri Pakdil'in vefat yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin" ifadelerine yer verdi.
İşte Erdoğan'ın o paylaşımı;
Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs'e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin. pic.twitter.com/7lvyHGZOmo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022
VEFATININ ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ
"Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum/ Ayarlanmadan Kudüs'e/ Boşuna vakit geçirirsin/ Buz tutar/ Gözün görmez olur" dizelerinin sahibi, mütefekkir, şair ve yazar Nuri Pakdil'in vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
Pakdil, hayatı, inanç ve düşünce dünyası, bir protesto olarak oluşturduğu kendine özgü edebiyatı, yerliliğini bozmadan yakaladığı evrenselliği ve bu eksendeki anlayışıyla Türk edebiyatında ve düşünce tarihinde önemli bir iz bıraktı.
Mehmet Emin Ziyai ile Hatice Vecihe Hanım'ın oğlu Nuri Pakdil, 1934'te Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.
Pakdil'in yazıya ilgisi henüz ilkokuldayken başlarken, ortaokulda tanıştığı "Büyük Doğu" dergisiyle hem düşünce hem de yazı macerası ivme kazandı.