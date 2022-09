Son dakika: AK Parti'nin 2023 yol haritası için gözler 28 Ekim'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! EYT, ÖTV indirimi...

Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması.

"BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASET YAPMA TARZI BU"

Türkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil önceliğimiz. Bizim açımızdan her il her sokak her hane eşit derecede önemli. Bütün vatandaşlarımızın yanına gitmek bizim önceliğimiz çünkü biz Türkiye'nin partisi olduğumuzu düşünen bir siyasi hareketiz. Biz bütün vatandaşlarımızın beklentilerine uygun siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Ekonomi öncelikli başlıklardan bir tanesi. Bizim Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzı bu.