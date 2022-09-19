Son dakika: AK Parti'nin 2023 yol haritası için gözler 28 Ekim'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! EYT, ÖTV indirimi...

İşte Kandemir'in açıklamalarından satır başları:
Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz.
"BİZİM İÇİN 3 ADIM VAR"
Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar.
Bizim açımızdan Genel Başkanımıza sunmak üzere sahanın nabzını şehir şehir aktarma gayreti içindeyiz. 81 ili biz bitirmiş olacağız, sonra 2. ve 3. turunu yapıyor olacağız. Bu şehirlerin nabzını tutmak adına çok değerli bizim açımızdan. Bu 1. aşaması.
"BİZİM CUMHURBAŞKANIMIZIN SİYASET YAPMA TARZI BU"
Türkiye'de 26 milyon hane var, her haneye gitmek, derdini dinlemek bizim birincil önceliğimiz. Bizim açımızdan her il her sokak her hane eşit derecede önemli. Bütün vatandaşlarımızın yanına gitmek bizim önceliğimiz çünkü biz Türkiye'nin partisi olduğumuzu düşünen bir siyasi hareketiz. Biz bütün vatandaşlarımızın beklentilerine uygun siyaset yaptığımızı düşünüyoruz. Ekonomi öncelikli başlıklardan bir tanesi. Bizim Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzı bu.
Vatandaşın beklentilerine uygun siyaset üretmektir zaten AK Parti'nin tarzı. AK Parti, Türkiye'yi 21 yılda farklı bir noktaya taşıdı. AK Parti'nin bugün hala Türkiye'nin 1. partisi olmasının sebebi bu. Sahadan çok ciddi bir geri bildirim, o geri bildirimin bizim MYK'mızda gündem olmasıyla siyasetimi şekillendiriyor. İkinci aşamamız milletvekili arkadaşlarımızın performanslarının değerlendirilmesi, illerde varsa öne çıkan birisi bunların tespit edilmesi.
EYT DÜZENLEMESİ
Bu çok teknik bir soru, Sayın Bakanımız çalışıyor, muhtemelen önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşacaktır. Sayın Bakanımız konuyla ilgili kimler varsa onlarla istişare ederek bir yol haritası çıkarıyor. Ne EYT'nin dışında kalan milletimize bunun bedelini ödetmeliyiz ne de EYT'li arkadaşlarımıza haksızlık yapmalıyız. Bunun dengesi son derece önemli.