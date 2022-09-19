Son dakika: AK Parti'nin 2023 yol haritası için gözler 28 Ekim'de! Başkan Erdoğan açıklayacak! EYT, ÖTV indirimi...

İşte Kandemir'in açıklamalarından satır başları:

Biz AK Parti siyasi hareketi, seçimden seçime sahaya çıkan bir hareket değiliz. Cumhurbaşkanımız teşkilatçılığa çok önem verdiği için aşağıdan gelen geri bildirimleri son derece önemsiyor. Biz sürekli sahada olan bir siyasi hareketiz.

"BİZİM İÇİN 3 ADIM VAR"

Çok yoğun bir Ramazan sonrasında Meclis'in kapanmasıyla yaz dönemini geride bıraktık. Arkadaşlarımız çok yoğun bir yaz temposunda milletimizle buluştular. Şimdi bu çalışmaları artık seçime doğru şekillendirmeye başlıyoruz. Bizim için 3 adım var. Birincisi saha çalışmaları. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları adıyla yeni bir formata büründürüyoruz. İllerde ve bütün ilçelerde çok yoğun bir saha çalışması yapıyorlar.