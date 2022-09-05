Şanlıurfa'da Meral Akşener'in önünü keserek elektrik faturası şovu yapan çiftçinin yalanı kısa sürdü!

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önünü keserek elektrik faturasından şikayet eden çiftçi Abdulhadi Karakeçili ile ilgili açıklama yaptı.
Şirket, Karakeçili'nin 2017 yılından bu yana tüm uyarılara rağmen abonelik sözleşmesi yapmadığını ve elektriği farklı yöntemlerle kaçak kullandığının tespit edildiğini bildirdi.
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Dicle Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Abdulhadi Karakeçili, 2017 yılından beri yaklaşık 600 dekardan fazla tarlasında mısır ekimi yapmaktadır. Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvurusu yoktur. Kendisi tarımsal sulama amacıyla ihtiyaç duyduğu elektriği bu nedenle her defasında farklı yöntemler deneyerek kaçak kullanmaktadır. Kendisinin açtığı 400-500 metre derinlikteki kuyulardan su çekmek için kullandığı ve bedelini ödemediği elektriğin miktarı, 250 meskenin tükettiği elektrik miktarına eşdeğerdir. Ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde kaçak kullanımı tespit edilip, abonelik yapması konusunda defalarca uyarılmasına rağmen kayıtsız tüketimde ısrar etmeye devam etmiştir. Yasal mevzuattan kaynaklanan yetkilerimize dayanarak tüketimlerinin takip edilmesi amacıyla sayaç montajı yapılmıştır. Sayaçta tüketilen enerji miktarına göre kaçak faturaları düzenlenmiştir. Tespit edilen kaçak tüketimlerin gecikme cezasıyla birlikte toplam tutarı 4,2 milyon liradır"