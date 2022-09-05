Meral Akşener'in fatura tiyatrosu patladı! Sızlanan çiftçinin kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı

Şanlıurfa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önünü keserek fatura bedelleri üzerinden şov yapmaya kalkan çiftçinin 5 yıldır kaçak kullandığı ortaya çıktı. Dicle Elektrik tarafından yapılan açıklamada, “Abdulhadi Karakeçili, 2017 yılından beri yaklaşık 600 dekardan fazla tarlasında mısır ekimi yapmaktadır. Bu tüketicinin şirketimize abonelik başvurusu yoktur. Kendisi tarımsal sulama amacıyla ihtiyaç duyduğu elektriği bu nedenle her defasında farklı yöntemler deneyerek kaçak kullanmaktadır." açıklamasında bulundu.