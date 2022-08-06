Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum





"VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR"

Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bana il başkanı ve ilçe başkanı "Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler."