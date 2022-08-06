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    • 07.08.2022 01:33
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    • 07.08.2022 01:33
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    Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum

    Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için şov yapmaya kalkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şovu bir kez daha hüsranla sonuçlanarak, yalancılığı bir kez daha tescillendi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden biri olan  Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra itiraf geldi. Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktararak Başkan Erdoğan'dan özür diledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha tescillendi

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir elektrik şovu yine tutmadı! Elektriğe yapılan zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödememiş ve soruna dikkat çekmek için elektriği kesilen aileleri ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği ailelerden birisi olan Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan İbrahim Öztürk'ten aylar sonra dikkat çeken itiraflar geldi.



    "KILIÇDAROĞLU'NUN DA HABERİ YOK"
    Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi il ve ilçe başkanının evine gelerek incelemelerde bulunduğunu, elektriği kesik olmadığı halde vaatlerle elektriğinin kesik olduğunu söylettirildiğini aktardı. Öztürk " Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi yok, onu da kandırdılar." dedi.



    "VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR"
    Verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi: "Bana il başkanı ve ilçe başkanı "Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler."



        "ARIYORUM CEVAP VERMİYORLAR
        "Öztürk, evine yapılan ziyaretin ardından mesajlarına, aramalarına herhangi bir şekilde dönüş olmadığını belirtti ve CHP meclis üyelerinin de kendisiyle ilgilenmediğini aktardı.



        "ERDOĞAN'DAN ÖZÜR DİLİYORUM"
        Yaşananlar nedeniyle Başkan Erdoğan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den özür dileyen İbrahim Öztürk "Bana yardımcı olmalarını elimden tutmalarını istiyorum. Bunlar belediyeyi bana karalattılar, bana sahip çıkmadılar. Bana yine Murat Köse sahip çıktı. Evimin bütün eksiklerini tek tek getirdi." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesildi diye evini ziyaret ettiği vatandaş gerçekleri tek tek itiraf etti: Başkan Erdoğan'dan özür diliyorum
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