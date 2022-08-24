İzlanda radyosunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca seçim meydanlarında seslendirdiği, birlik ve beraberliği simgeleyen 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı, Erdoğan'ın sesinden İzlanda radyolarında çalındı.
İzlanda radyosunda Başkan Erdoğan sürprizi: 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' | VİDEO
İzlanda'da bulunan Gökhan Yıldırım isimli bir vatandaş araç sürerken radyoda Başkan Erdoğan'ın sesinden 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
Yıldırım "Abi bu şaka mı şu anda ya... İzlanda'dayım radyoda çalan şarkıya bakın" ifadelerini kullandı.
O anları kayda alan Gökhan Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyada çokça paylaşıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA' SÖZLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı üzerinden birlik mesajı vermişti.
Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;
"Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz, hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik.