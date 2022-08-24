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    • 24.08.2022 19:21
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    • 24.08.2022 19:38
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    İzlanda radyosunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı

    İzlanda'da yayın yapan bir radyoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı çalındı. O anları kayda alan bir Türk vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan görüntü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

    takvim.com.tr
    İzlanda radyosunda Erdoğan sürprizi! O şarkı...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca seçim meydanlarında seslendirdiği, birlik ve beraberliği simgeleyen 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı, Erdoğan'ın sesinden İzlanda radyolarında çalındı.

    İzlanda radyosunda Başkan Erdoğan sürprizi: 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' | VİDEO


    İzlanda'da bulunan Gökhan Yıldırım isimli bir vatandaş araç sürerken radyoda Başkan Erdoğan'ın sesinden 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.



    Yıldırım "Abi bu şaka mı şu anda ya... İzlanda'dayım radyoda çalan şarkıya bakın" ifadelerini kullandı.

    O anları kayda alan Gökhan Yıldırım'ın paylaşımı sosyal medyada çokça paylaşıldı.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA' SÖZLERİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı üzerinden birlik mesajı vermişti.

    Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

    "Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz, hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik.



        Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız Biz inancına, kökenine, meşrebine, tercihlerine bakmadan her rengi ile her deseni ile her tonuyla her ferdi ile milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun her birini, her bir ferdini bağrımıza basıyoruz"
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        İzlanda radyosunda Erdoğan sürprizi! O şarkı...
        Haberler Güncel İzlanda radyosunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısı
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