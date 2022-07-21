Dünya çapında birçok restoranı olan Nusret, önceki gün Mikanos'taki mekanında dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'nin başkanı Thierry Stern'i ağırladı. Nusret, tıpkı mekanına gelen diğer ünlü yıldızlarla yaptığı gibi 3 milyar dolar serveti olan Stern ile de fotoğraf çektirip Instagram hesabında paylaştı. Nusret'in paylaşımındaki saat Stern'in patronu olduğu markaya ait ve 6 milyon TL idi...



Gökçe'nin 200'den fazla pırlantayla süslettirdiği saatinin değeri 6 milyon TL.



NUSRET'IN KOLEKSIYONUNDA AYNI MARKAYA AIT BIR DE BU MODEL SAATI BULUNUYOR.