CHP'yi karıştıran kaset skandalında Aykut Erdoğdu'ya sessizlik çöktü!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, eski eşi Özge Pomen ile telefonda tartışırken, CHP Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun için "50 kişi ile birlikte olmuş" ifadesini kullandı. 3.5 ay sonra Torun ile nikah kıydı. Buna sinirlenen Pomen, kayda aldığı o konuşmayı yayınladı. Ardından bir telefon görüşmesinde Torun'un söylediği "CHP'de dolarla milletvekili oluyorlar" şeklindeki sözleri de paylaştı. Kaset savaşı yüzünden CHP karıştı. Bunun üzerine Erdoğdu ve Torun için "İstifa" çağrıları yapıldı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendileri ve parti için en doğru kararı vereceklerdir" açıklaması yaptı. Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılarından birinin hem Erdoğdu'yu, hem de Torun'u arayarak "İstifa etmelerinin" beklendiğini söylediği ortaya çıktı. Bir CHP yöneticisinin de "Kendileri ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir" dediği anlaşıldı. Ancak hem Erdoğdu, hem de Torun, hala istifa yönünde bir karar almadı.
GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaset skandalıyla ilgili hala herhangi bir açıklama yapmadı.
KAVGADA SÖYLENMEZ
İstifa etmemekte direnen Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun için kullandığı "50 kişi ile birlikte olmuş" sözünün, eski eşiyle "Kavgada söylemiş bir söz" olduğunu savunmaya başladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un nefes alamadığı ve doktor kontrolünde olduğu öğrenildi.