CHP'de kaset savaşları! CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler bomba etkisi yarattı.
Erdoğdu'nun Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hem de kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydı, partiyi sarstı. Ancak hala kimse sesini çıkarmadı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da skandalla ilgili henüz açıklama yapmaması, tuhaf olarak karşılandı. Bu arada Tuba Torun ile Özge Pomen arasında geçtiği belirtilen son ses kaydı da CHP'deki skandal işleyişi ortaya çıkardı. Torun ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar. Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum" ifadesi, kafalarda soru işareti bıraktı.
Özge Pomen, öteki kadın Tuba Torun'la da yaptığı görüşmeyi yayınladı. Herkes şok yaşadı. Aykut Erdoğdu, eşi Özge Pomen'i aldattığı Tuba Torun'u CHP'de görev alması için Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile 5 kez görüştüğünü itifraf etti.