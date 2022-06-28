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    CHP'de kaset savaşları! CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı

    CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun çirkin yüzünü ortaya çıkaran eski eşi Özge Pomen, “Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana, yarın size olabilir” dedi.

    Pislikleri örtmeyin

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler bomba etkisi yarattı.



    Erdoğdu'nun Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hem de kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydı, partiyi sarstı. Ancak hala kimse sesini çıkarmadı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da skandalla ilgili henüz açıklama yapmaması, tuhaf olarak karşılandı. Bu arada Tuba Torun ile Özge Pomen arasında geçtiği belirtilen son ses kaydı da CHP'deki skandal işleyişi ortaya çıkardı. Torun ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar. Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum" ifadesi, kafalarda soru işareti bıraktı.



    Özge Pomen, öteki kadın Tuba Torun'la da yaptığı görüşmeyi yayınladı. Herkes şok yaşadı. Aykut Erdoğdu, eşi Özge Pomen'i aldattığı Tuba Torun'u CHP'de görev alması için Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile 5 kez görüştüğünü itifraf etti.



        HEYBEMDE ÇOK ŞEY VAR
        Özge Pomen dün Twitter'daki hesabından yeni açıklamalarla yine gündemi sarstı: Heybemde çok şey var da partime zarar vermek istiyorum. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Konuşursam içimdeki çıban patlayacak ve rahatlayacağım. Ya konuşursam kimlere zarar vereceğim? Bir yanım sus diyor, bir yanım konuş.... Beni eleştiriyorsunuz iktidar kanadına malzeme veriyorum diye. Siz sahip çıkın bana o zaman. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir.
        Mevlüt HASGÜL

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