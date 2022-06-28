CHP'de kaset savaşları! CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı





HEYBEMDE ÇOK ŞEY VAR

Özge Pomen dün Twitter'daki hesabından yeni açıklamalarla yine gündemi sarstı: Heybemde çok şey var da partime zarar vermek istiyorum. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Konuşursam içimdeki çıban patlayacak ve rahatlayacağım. Ya konuşursam kimlere zarar vereceğim? Bir yanım sus diyor, bir yanım konuş.... Beni eleştiriyorsunuz iktidar kanadına malzeme veriyorum diye. Siz sahip çıkın bana o zaman. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir.

Mevlüt HASGÜL

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