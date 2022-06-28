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    • 28.06.2022 06:57
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    • 28.06.2022 07:27
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    Aykut Erdoğdu’nun kaset skandalı sonrası CHP'de ölüm sessizliği: "AK Parti'de olsaydı meydanlara inmişlerdi"

    Son dakika haberi! CHP'li Aykut Erdoğdu iki hafta önce evlendiği eşini CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine torpille getirdiğine dair ses kayıtları, sonrasında eşi Tuba Torun’un ‘CHP’de dolarla vekil oluyorlar’ çıkışı gündeme bomba gibi düştü. Erdoğdu'nun eşi hakkında '50 kişiyle birlikte oldu', 'Ben ona babalık yaptım' gibi çirkin sözleri her fırsatta kadın hakları şovu yapan CHP'lileri harekete geçirmedi. Türkiye bu rezaleti konuşurken, daha önce teşkilatlarında ve belediyelerinde ortaya çıkan taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını örtbas eden CHP yine kafasını kuma gömdü. CHP yönetimi skandalı soğutmaya çalışırken Erdoğdu'yla konuşmasını yayınlayan eski eş Özge Pomen isyan etti: CHP olunca her şeyi sustururlar. Üzerime baskı yapılıyor. Nerede o CHP'deki kadın hakları savunucuları. Aynı şey AK Parti'de olsaydı meydanlara inmişlerdi.

    Kaset skandalı sonrası CHP’de ölüm sessizliği!

    CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede, yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündem oldu.

    Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen adına açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından yayınlanan videoda, Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde kayıt alındığından habersiz şekilde, iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hem de kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydı görüntülü olarak yayınlandı.

    Türkiye'nin gündemine oturan video ile birlikte CHP içerisindeki skandallara bir yenisi daha eklenirken, yaşanan olayın üzerinden CHP yönetimi skandalı soğutmaya çalıştı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise bu konudaki soruları "Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" diyerek geçiştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da skandalla ilgili henüz açıklama yapmaması büyük tepki çekti.

    İlk videonun ardından ortaya çıkan ikinci videoda ise Tuba Torun'un konuşmaları kamuoyuna yansıdı. Tuba Torun ile Özge Pomen arasında geçtiği belirtilen ses kayıtlarında, Tuba Torun ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar. Ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g... yırtıyorum. Şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun" diyor.


        AK PARTİ'DE YAŞANSAYDI SÖZDE DEMOKRATLAR MEYDANLAR İNMİŞTİ
        Eski eş Özge Pomen'in dün yayımladığı son Twitter mesajında "Heybemde çok şey var da partime zarar vermek istemiyorum. Eğer bu olay AK Parti'de yaşansaydı kadın hakları dernekleri, sözde demokratlar meydanlar inmişti. Ama konu CHP olunca her şey bastırılır, susturulur. Şu anda üzerimdeki baskıları tahmin bile edemezsiniz. Nerede o sevecen kadın hakları savunucusu partili dostlarım. Ama şunu bilin ki ben bunlardan korkacak bir kadın değilim. Utanılacak bir şey yapmadım çok şükür. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan, yarın size olabilir" ifadeleri yer aldı.


        SKANDALLARIN ADAMI
        1- KHK ile iş akdi feshedilen akademisyenler için CHP'li belediyelerden para topladı.
        2- Başkan Erdoğan'la ilgili küstah tweet'leriyle milli iradeyi tehdit etti.
        3- İzmir Çeşme'de villasına kaçak bölümler eklediği ortaya çıktı. Ayıbını örtmek için balyoz alıp kaçak eklentileri yıktı. İstanbul Moda'da dubleks dairesi iskânsız çıktı.


        4- PKK'nın şehit ettiği asker için 'Barışamadık' diye mesaj atarak tarafını belli etti.
        5- 1 Mayıs 2015'te gözaltına alınan çoğunluğu DHKP-C'li provokatörleri kurtarmak için polis otobüsünün camını kırdı.
        6- Kendisini her fırsatta "Kars Sarıkamış'ta dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıkan birisiyim" diye tanımladığı halde kısa sürede edindiği servet kafalarda hep soru işareti olarak kaldı.

        CHP GRUBU ZAN ALTINDA
        AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Herkesin özel hayatı kendisinin. Duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bıraktı. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis başkanımızı göreve davet ediyorum.




            REZALETE TEPKİLER ÇIĞ GİBİ:SEÇMENE SAYGILARI VARSA İSTİFALARI İSTENMELİ
            CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen'in Twitter hesabından Erdoğdu'nun 2 hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ettiği, Tuba Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayımlanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteciler ve vatandaşlar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un partiden istifa etmesi gerektiğini söyledi.



            Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: Her şey ortada. CHP yönetimi ve Erdoğdu'nun birbirlerine benzedikleri ortaya çıktı.
            Gazeteci Gaffar Yakınca: Erdoğdu'nun Tuba Torun'u torpille parti yöneticiliğine getirmiş olması çok önemli. CHP seçmenine birazcık saygı duyuyorlarsa sadece Erdoğdu'nun değil Torun'un da istifası istenmeli.
            Gazeteci Murat Özer: Erdoğdu olayı, bir vekilin ilişki kurduğu hanımefendiyi CHP'de yönetime getirdiği için siyasetin konusudur.
            Bekir Tiryaki: Genel başkanlarını böyle bir operasyonla değiştiren partiden bahsediyoruz. İçeride kavga büyük.
            Cengiz Doğaner: Aykut Erdoğdu, CHP'deki gücünü kullanarak elli kişiyle birlikte oldu dediği sevgilisi Tuba Torun'u Parti Meclisi'ne yerleştirmiş, eşini bu kadınla aldatıp evlenmiş. Liyakat demelerine bakmayın. CHP'de işler böyle yürüyor. 'Namussuz siyaseti biz getireceğiz' demişlerdi, öyle de olmuş.
            Arif Naim: Erdoğdu'nun aşk yaşadığı kişiyi parti meclisine sokmak için dört koldan kulis yapması tüm kamuoyunu ilgilendirir.


            CHP SUÇU KENDİNDE ARAMALI
            CHP'de İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski ve yeni eşi üzerinden adının karıştığı skandal, 1990'lı yıllardaki SHP skandalını hatırlattı. İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in, basın sekreteri Feray Karvar'la evlenmek için boşandığı eşi Nurdan Erbuğ'un ifşaatı sonucu İSKİ'de yolsuzluk skandalı patlamış, Göknel, o dönemki SHP'nin sonunu getiren skandalın başaktörü olmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, şu anda 85 yaşında olan ve Türk solunun tarihini kitaplaştırmakla meşgul olan Ergun Göknel önemli açıklamalarda bulundu:

            'YÜZDE 25'İ GEÇEMEDİLER'
            Benim için 'CHP'yi batıran adam' diyorlar. Günah keçisi yaptılar. Hatalarım oldu ama aşk-meşk işinden pişman değilim. Geçen 30 başarısız yılın suçlusu ben değilim. 30 senedir CHP'nin elleri armut mu topluyor? 2 sene, 5 sene, 10 sene değil 30 sene geçti. İşin başına bakalım. Belediye başkanlığı seçimlerinde Nurettin Sözen'i değil de Zülfü Livaneli'yi çıkardılar Erdoğan'ın karşısına. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

            CHP'nin yüzde 25, yüzde 26'yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. CHP, suçu kendinde aramalıdır.

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