Aykut Erdoğdu’nun kaset skandalı sonrası CHP'de ölüm sessizliği: "AK Parti'de olsaydı meydanlara inmişlerdi"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile telefonda yaptığı görüşmede, yeni evlendiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündem oldu.

Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen adına açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından yayınlanan videoda, Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde kayıt alındığından habersiz şekilde, iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü hem de kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydı görüntülü olarak yayınlandı.