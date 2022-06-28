Aykut Erdoğdu'nun kaset ifşası sonrası İSKİ skandalının başrolü Ergun Göknel CHP'yi bombaladı: Sebebi ben değilim!
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin intikam paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Tuba Torun, Özge Pomen ve Erdoğdu arasında yaşananlar CHP'nin 1990'lı yıllardaki İSKİ skandalını hatırlattı. O dönem SHP'li Genel Müdür Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa etmişti. CHP'nin yıllar geçse de değişmeyeceğini belirten Göknel, "Ben hata yaptım. Kıyamet koptu. 5 sene cezaevinde yattım. CHP'ye batıran adam diyorlar bana 30 senedir. Ama CHP'nin yüzde 25, yüzde 26'yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. Suçu kendinde aramalıdır." dedi.
CHP'de skandalların ardı arkası kesilecek gibi görünmüyor. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin intikam paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Şatafatlı bir düğün yaparak Tuba Torun ile evlenen Erdoğdu'nun eski eşi, aralarında geçen bir konuşmayı paylaştı. Konuşmada Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ediyor. CHP'deki büyük ifşa, 1990'lı yılların çok konuşulan İSKİ skandalını hatırlattı. SHP'li Genel Müdür Ergun Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa etmişti.
Şu anda 85 yaşında olan ve Türk solunu kitaplaştırmakla meşgul olan Ergun Göknel, "1870'li yıllarda Namık Kemal'den başlayarak, 1971 12 Mart'a kadar olan dönemde Türk solunu yazıyorum" dedi.
CHP'NİN ELLERİ 30 SENEDİR ARMUT MU TOPLUYOR
Göknel, kadın-erkek ilişkilerinde aykırılık gördüklerinde İSKİ'nin hatırlandığını söyleyerek, "30 sene oldu, 'CHP'yi sıkıntıya soktu' diyorlar. 30 senedir CHP'nin elleri armut mu topluyor? 2 sene, 5 sene, 10 sene değil 30 sene geçti.
CHP'NİN YÜZDE 25'LERİ GEÇEMEMESİNİN SEBEBİ BEN DEĞİLİM
Sabah'ta yer alan habere göre, İSKİ skandalının yaşandığı günlere geri dönen Ergun Göknel "Ben hata yaptım. Kıyamet koptu. 5 sene cezaevinde yattım. CHP'ye batıran adam diyorlar bana 30 senedir. Ama CHP'nin yüzde 25, yüzde 26'yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. Suçu kendinde aramalıdır." şeklinde konuştu.