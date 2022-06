CHP'de ihale kıyağı! 150 yıllık İETT'yi çökerttiler! 15 ihale Karabat'ın

9 Mart 2021 tarihli 2021/60506 numaralı Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti Alımı" işi ihalesinde yaklaşık maliyet 126 milyon 135 bin 900 TL belirlenmiş. Ağaoğlu İnş. Tem. Danış. Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 91 milyon 550 bin 250 TL, Fetih 1453 Atık Yönetimi Tem. Taş. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti, 101 milyon 722 bin 500 TL, Taksim Taah. İnş. Ve San. Ltd. Şti. 120 milyon 32 bin 550 TL, Ulaşım İç Ve Dış Ticaret AŞ., 125 milyon 729 bin 10 TL+KDV, Otokar Otomotiv ve San. AŞ. ise 146 milyon 480 bin 400 TL teklif vermiştir. 1, 2 ve 3 numaralı istekliler, 'Geçici teminat sunmadıkları' gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakılmışlardır. İhale 125 milyon 729 bin 10 TL +KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş'ye veriliyor. İhaledeki kırım oranı binde 3" dedi.