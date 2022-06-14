CHP'de ihale kıyağı! 150 yıllık İETT'yi çökerttiler! 15 ihale Karabat'ın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Haziran ayı 2'nci toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplanan mecliste, geçici süreyle kurulan İETT Araç Alım Ve Bakım İşleri İnceleme Ve Araştırma Komisyonu Raporunu sunmak üzere Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, raporun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.
Raporun 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde İETT tarafından yapılan, otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin ve eksikliklerin tespiti olduğunu aktaran Kaynar, otobüs bakım onarım işlerinin yüzde 44'ünün, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'inin tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.
Sabah'ın haberine göre, İETT'nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilerek, "Pazarlık Usulü" ile ihaleye çıkıldığını belirten Kaynar, "499 milyon 634 bin 430,91 TL+KDV yani 589 milyon 568 bin 628 TL 'lik kısmının davet usulü ile yapıldığı tespit edilmiştir. İhalelerde, ihaleyi alan firmadan daha düşük teklif veren firmalar geçici teminat mektubu sunmadıkları gerekçesiyle veya sunmamış gibi gösterilerek ihale dışı bırakılmış.
9 Mart 2021 tarihli 2021/60506 numaralı Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmeti Alımı" işi ihalesinde yaklaşık maliyet 126 milyon 135 bin 900 TL belirlenmiş. Ağaoğlu İnş. Tem. Danış. Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 91 milyon 550 bin 250 TL, Fetih 1453 Atık Yönetimi Tem. Taş. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti, 101 milyon 722 bin 500 TL, Taksim Taah. İnş. Ve San. Ltd. Şti. 120 milyon 32 bin 550 TL, Ulaşım İç Ve Dış Ticaret AŞ., 125 milyon 729 bin 10 TL+KDV, Otokar Otomotiv ve San. AŞ. ise 146 milyon 480 bin 400 TL teklif vermiştir. 1, 2 ve 3 numaralı istekliler, 'Geçici teminat sunmadıkları' gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından ihale dışı bırakılmışlardır. İhale 125 milyon 729 bin 10 TL +KDV teklif veren Ulaşım İç. Ve Dış Ticaret A.Ş'ye veriliyor. İhaledeki kırım oranı binde 3" dedi.