Bakım ihalesinin CHP milletvekili Özgür Karabat'a verildiği İETT'de 2021 yılında otobüsler tam 158.657 kez arıza yaptı





TEVFİK GÖKSU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüslerindeki arızaları değerlendirirken "Dünyada toplu ulaşım araçlarının yaş ortalaması New York 9,2, Tokyo 11,83, Berlin 7, Paris 8, Roma 13, İstanbul yani İETT'de 5,8. Siz dünyanın en genç filosuna sahip bir kurumu devraldınız. Düne kadar tıkır tıkır işleyen mevcut otobüsler neden şimdi sürekli arıza yapıyor, siz neden bunların bakımını yapamıyorsunuz, süreci neden yönetemiyorsunuz?" demişti.

Otobüs ve metrobüs arızalarının İstanbulluların okullarına, işlerine gitmelerini engellediğini anlatan Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun filonun eski olduğunu öne sürerek arızaları buna bağlamasının yalandan ibaret olduğunu söylemişti.