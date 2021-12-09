İETT'deki vurgun hakkında soruşturma açıldı! CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın büyük yolsuzluğu...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 2022 Bütçe Görüşmeleri Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile İETT üzerinden yaptığı yaklaşık 2 milyar liralık vurguna yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soylu yaptığı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı sayın milletvekili de sordu. Dün ve ondan önceki gün Nurettin Canikli Bey açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada özellikle şunu söyleyeyim; 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulü ile geri kalan yüzde 86'lık 9 bin 791 ihalenin ise doğrudan temin ya da pazarlık usulü ile yapıldı. Burada bize de gelen ihbar çerçevesinde yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli bir ihbar üzerine de yine aynı ekiplerle soruşturma başladı" ifadelerine yer verdi.
NURETTİN CANİKLİ AÇIKLADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli 2022 Bütçe görüşmelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen otobüs bakım ihalelerinde 732 milyon liralık yolsuzluk olduğunu belirterek, "Tarihin en büyük yolsuzluğu. Sadece 7 ihale. 1993'teki İSKİ skandalı bunun yanında devede kulak kalır. Şimdi yapılması gereken şu; gideceksiniz hesap soracaksınız" şeklindeki ifadeleri; İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (İETT) yaptığı ihaleleri gündeme getirdi.
CHP'Lİ VEKİLİN MALİ MÜŞAVİR OLDUĞU ŞİRKET 14 İHALE ALDI
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.
KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.
Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.