Salda Gölü bataklığa döndü iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı: "Kardan dolayı çamur gibi görünüyor"

Salda Gölü'nün Beyaz Adalar mevkisinde incelemelerde bulunan Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde Salda Gölü Koruma Projesi çalışmalarını en üst düzeyde çevre hassasiyetiyle sürdürdüklerini söyledi.
Göl çevresinde yaptıkları tüm çalışmalarda üniversitelerden akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlık temsilcilerinin yer aldığı Bilimsel Çalışma Kurulunun tavsiye kararlarına uyulduğunu belirten Uçan, bölgenin eşsiz güzelliğinin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla Salda Gölü ve çevresinin 2019'da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlattı.
Uçan, bakanlıkça yapılan çalışmalarda öncelikle Beyaz Adalar bölgesinde gölün kıyısına araçların ve insanların girişinin yasaklandığını vurgulayarak, bölgenin taşıma kapasitesi belirlenerek ziyaretçi sayısının kısıtlandığını anlattı.
Bakanlıkça alandaki kontrolsüz ve plansız kullanımların engellendiğini, mevzuata aykırı yapılaşmaların yıkıldığını dile getiren Uçan, "Sıfır atık yönetimi kapsamında atıkların toplanmasına yönelik alana ekipmanlar yerleştirildi." dedi.
Uçan, ziyaretçilerin ihtiyaçlarının asgari seviyede karşılayacak şekilde tek katlı, ahşap, sökülüp takılabilir, doğayla uyumlu birimler yerleştirildiğini ifade ederek, gölün kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturduklarını kaydetti.
Koruma tedbirlerine yönelik alana 7 gün 24 saat kamera sistemi kurulduğuna değinen Uçan, ziyaretçilerin otopark ihtiyacının da 2 kilometre uzaklıktaki sit alanı dışında karşılandığını söyledi.
Uçan, Salda Gölü'nü korumaya yönelik atıksu arıtma tesisi proje çalışmalarının tamamlandığına, imalatların devam ettiğine değinerek bu alandaki atık suların bugüne kadar yapılan çalışmalar sayesinde göle erişiminin engellendiğini vurguladı.
Bazı basın yayın organlarında Salda Gölü'ne ilişkin paylaşılan görüntülerin kesinlikle atık su kaynaklı olmadığına dikkati çeken Uçan, kaynak suların gölle birleştiği alandaki doğal görüntü olduğunu bildirdi.