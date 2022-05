Salda Gölü bataklığa döndü iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı: "Kardan dolayı çamur gibi görünüyor"

Bazı alanlardaki polenlerden kaynaklı sararmaların, sanki Salda Gölü korunmuyormuş gibi bir algı oluşturmak için kullanılmasını şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Uçan, "Bu haberleri paylaşanlar buraları gelip görseler inanıyorum ki onlar da takdirlerini ve tebriklerini bakanlığımıza iletecekler. Hakikaten dünya harikası bir yerdeyiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın öncülüğünde bu alanı korumak noktasında hiçbir tedbirden geri kalmadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Herkesi burada yaptığımız çalışmaları ve hassasiyetlerimizi görmek için bölgeye davet ediyorum." diye konuştu.

"BU OLAY HER YIL TEKRARLANIYOR"

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel de yılın bu aylarında çam ağaçlarındaki polenlerin göle ulaştığını belirterek, "Bu olay her yıl tekrarlanıyor. Salda Gölü'nde tabii ki kuraklık etkili ancak bu sene 3 defa çok ciddi miktarda kar yağdı. Yağan kardan dolayı yer altından çıkan suyla birlikte o yerler çamur gibi görünüyor. Şu anda kar suyu nedeniyle Salda Gölü'ne su akımı oluyor. O polenler gölde her defasında bu şekilde bir görüntü oluşturur. Bu bizi aldatmamalı, yanıltmamalı." değerlendirmesinde bulundu.