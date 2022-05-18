Salda Gölü bataklığa döndü iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı: "Kardan dolayı çamur gibi görünüyor"

İDDİALAR ASILSIZ

Uçan, bakanlıkça çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade ederek "Birtakım basın organlarında son dönemlerde asılsız iddialar yer almakta olup, iddiaların her birinde projelerimizle ilgisi olmayan alanlardan görseller konularak kamuoyu yanıltılıyor. Görüntülerdeki yerin bataklık olmadığı, bu alanda mevsim normalleri çerçevesinde su çekilmesinin olduğu tespit edildi. Sarı çamur görüntüsünün bu alandaki gölü besleyen gözelerden sızan suların üzerine çevredeki ormanlar ve sazlık alanlardan çıkan polenlerin rüzgarla taşınmasından kaynaklı olduğu tespit edilmiştir." diye konuştu.

"BÖLGEDE KUYU AÇILMASINA VE SONDAJLARA KESİNLİKLE İZİN VERİLMİYOR"

Salda Gölü'nün de küresel kuraklıktan etkilenen göllerden biri olduğuna işaret eden Uçan, gölün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Uçan, sondajlar ve sulama göletleri nedeniyle gölde kuraklık oluştuğuna yönelik de asılsız iddialar bulunduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Bölgede kuyu açılmasına ve sondajlara bakanlığımızca kesinlikle izin verilmiyor. Yeni bir gölet veya baraj yapımına da kesinlikle müsaade edilmiyor. Ayrıca çevredeki akarsular gölü beslemeye devam ediyor. Bu sayede bölgede buharlaşma oranının yüksek olmasına rağmen Salda Gölü'nün su seviyesinde ocak ayından bu zamana kadar 5 santimetre yükselme olmuştur. Salda Gölü ve bölgesinin, kireç taşı benzeri karstik oluşumlara sahip olması buradaki yağış suyunun daha alt tabakalara inerek yer altı su seviyesinin yükselmesinde etkili oluyor. Dolayısıyla yağış miktarıyla gölün su seviyesindeki artış beklenen seviyede olmuyor. Bu karstik yapı nedeniyle yağışların bölgeye komşu havzalardaki yer altı sularını beslediği bilinmektedir. Dolayısıyla bu durum Salda Gölü'nün su seviyesini de etkiliyor. Yapılan tüm projelerimiz Salda Gölü ve çevresini korumaya, bu hassas alanları gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmasına yöneliktir."