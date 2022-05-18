Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'e 'NATO' mesajı: 30 teröristi vermeyeceksiniz bizden destek isteyeceksiniz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.
Erdoğan, 'NATO'ya üyeliklerine olumlu bakmıyoruz" dediği İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Erdoğan şunları söyledi:
"NATO'nun faaliyetlerine en çok destek veren ülkelerin başında geliyoruz.
NATO doğu sınırlarını güçlendirmek için arayışlar içinde. Genişlemeye yönelik kimi adımlar atılıyor. Ukrayna krizinin ardından sergilenen dayanışma, açılan kucakları, gösterilen hoşgörüyü tebessümle izliyoruz. Biz yıllarca terörle mücadele etmiş bir NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden bizim hassasiyetlerimizi anlamalarını, saygı göstermelerini, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz.
Bizim terör örgütlerinnin saldırılarına karşı sınırlarımızı koruma hassasiyetimiz var. Yıllarca çok acılar çektik, bedeller ödedik. Bu hassasiyetimize hiçbir müttefikimiz beklediğimiz ölçüde saygı göstermedi. PKK ve DEAŞ'ın ssınırlarımıza dayandığı dönemde hava savunma sistemlerinin götürüldüğü günleri unutmadık.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ İSVEÇ'TE HALA YÜRÜYOR"
30 teröristi istedik vermediler. 30 teröristi vermeyeceksin, NATO'ya girmek için bizden destek isteyeceksiniz. Şimdi Pazartesi günü gelmek istiyorlarmış, boşuna yorulmasınlar. Terör örgütleri İsveç'te hala yürüyor."
İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRİSTLERİ İADE ETMİYOR
Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı.
Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.
İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı.
9 İADE TALEBİNDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor.