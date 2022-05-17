Siz mi NATO'ya gireceksiniz? İsveçli bakan Ann Linde'in PKK'lı dostu Kandil'den çıktı!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza atmıştı! İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldiğine dair fotoğrafı Twitter sayfasından paylaşmıştı.
İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i daha önce de makamında ağırlamış, terörist İlham Ahmed İsveçli bakandan yardım istemişti.
İsveç Dışişleri Bakanının sürekli olarak, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile bir temasta olduğu anlaşıldı. Dışişleri Bakanı Linde, Twitter adresinden yaptığı görüşmeleri sık sık paylaştı. Fotoğrafın açıklamasında "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.