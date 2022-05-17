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    • 17.05.2022 22:51
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    • 17.05.2022 23:18
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    Siz mi NATO'ya gireceksiniz? İsveçli bakan Ann Linde'in PKK'lı dostu Kandil'den çıktı!

    İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği dünya gündemindeyken Türkiye'nin veto tavrı ülkeleri krize sokmuş durumda. Başkan Erdoğan'ın 'Terör misafirhanesi' diye altını çizdiği İsveç'in ise terör örgütü PKK ile dirsek teması dikkatlerden kaçmıyor. NATO'ya girmek için can atan İsveç’in Dışişleri Bakanı Ann Linde'in en yakın arkadaşı ise terörist İlham Ahmed. Sürekli teröristle görüşme yapan İsveçli bakan ise skandallarına devam ederken sözde sorumlu PKK'lının Kandil'deki fotoğrafları ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Ann Linde’in PKK’lı dostu Kandil’den çıktı!

    İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza atmıştı! İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldiğine dair fotoğrafı Twitter sayfasından paylaşmıştı.



    İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i daha önce de makamında ağırlamış, terörist İlham Ahmed İsveçli bakandan yardım istemişti.

    İsveç Dışişleri Bakanının sürekli olarak, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile bir temasta olduğu anlaşıldı. Dışişleri Bakanı Linde, Twitter adresinden yaptığı görüşmeleri sık sık paylaştı. Fotoğrafın açıklamasında "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

        SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

        İsveçli Bakan İlham Ahmed ile neredeyse senede birkaç kez resmi olarak görüştü. Dışişleri Bakanı Ann Linde yapılan bu görüşmede öncü rol oynayarak desteklerini bildirmişti. İsveç hükümetinin terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolar destekte bulunduğu belirtiliyor. Bu miktarın 2023 yılında 376 milyon dolara kadar çıkması düşünülüyordu.

        TERÖRİSTBAŞI CEMİL BAYIK'A BAĞLI

        Terörist İlham Ahmed, yurtdışı temaslarında ise "Suriye Demokratik Konseyi Başkanı" kimliğini kullanıyor. Ahmed, Kandil'de 20 yıl yaşamış ve PKK'nın kurucularından Cemil Bayık'a bağlılığıyla tanınıyor.

        İlham Ahmed'i Kandil döneminden tanıyan eski PKK'lı Hoşeng Osi, Ahmed hakkında bazı ifadelerde bulunmuştu. Ahmed'le Kandil'de birçok kez görüştüğünü, onu iyi tanıdığını ifade eden Osi, "Tüm talimatları Cemil Bayık'tan alır. Kandil'in emirleri dışında asla hareket etmez" diye konuşmuştu.

        Bir süre sonra PKK'dan ayrılarak Belçika'ya giden eski PKK'lı Osi, Kandil'de İlham Ahmed'le birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

        Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle net bir şekilde ortaya koyacak. Özellikle, Türkiye'yi NATO üyeliği için ikna etme amacıyla heyet kuran İsveç'in, terör örgütleriyle ortak faaliyetleri tek tek anlatılarak tüm argümanlar inkâr edilemeyecek şekilde ortaya konulacak, bu konuda güvenlik garantileri istenecek. Finlandiya'ya da firari FETÖ ve PKK üyelerinin iade taleplerinin neden kabul edilmediği sorulacak. Sivil toplum örgütleri adı altında teröristlerin cirit attığı İsveç'in önüne konulacak kanıt ve belgelerin detaylarına ulaşıldı.

        5 YILDA 33 TERÖRİSTİN TÜRKİYE'YE İADESİNE TAŞ KOYDULAR
        İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ile PKK terör örgütleri üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı. Adalet Bakanlığı mahkeme kararları doğrultusunda 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi. İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor. PKK'nın propagandasını yapmakla yargılandığı dava devam ederken firar ettiği İsveç'ten bir daha dönmeyen Ragıp Zarakolu için yapılan iade talebi de reddedildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan FETÖ firarileri Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Pensilvanya'dan gelen talimatla 'Nordic Monitor' adlı FETÖ propaganda aygıtını kurmuştu. Türkiye'ye iade edilmeyen Kenez ve Bozkurt, Türkiye ve İslam düşmanı faaliyetlerini sürdürüyor.

            AB VE KANADA: HIZLA NATO'YA ÜYE OLMALILAR
            AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly basın toplantısı düzenledi. Joly "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz" dedi. Borrell ise "AB üyesi ülkelerin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum, umarım muhalefeti aşabiliriz" diye konuştu.



            RUSYA: KARAR ASKERİ TEPKİMİZİ TETİKLER
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek. Oluşturulacak tehditlere bakacağız. Buna göre tepki vereceğiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz, uzlaşacağımız düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek. Dünyanın düzeni kökünden değişir" dedi. Bir Rus uzman da "İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın nükleer silahlarla yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmaz" yorumunu yaptı.


            TÜRKİYE'Yİ İKNA TELAŞINA DÜŞTÜLER
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz' açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'dan teröristleri desteklemeyi bırakmalarını, güvenlik garantileri sağlamalarını ve Türkiye'ye ihracat yasaklarını kaldırmalarını istemesinin ardından iki ülke hükümetleri harekete geçti. İsveç, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "İsveç en iyi NATO içinde korunur" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkelerinin NATO üyeliği konusunda Erdoğan ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.



            İşte madde madde kirli sicilleri;

                PARLAMENTODA ÖRGÜTE YARDIM BÜTÇESİNİ KONUŞTULAR
                İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kandil'de 20 yıl kalan, orada terör elebaşlarıyla hatıra fotoğrafları bulunan Suriye Demokratik Meclisi sözde Eşbaşkanı İlham Ahmed'i İsveç Parlamentosu'nda ağırlamaktan çekinmedi. Linde, İlham Ahmed ve YPG heyetiyle utanmadan hatıra fotoğrafı bile çektirdi.

                Bu görüşmelerde örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Linde, İlham Ahmed ve PKK/ YPG'li terörist Nesrin Abdullah ile görüşmelerini sosyal medya hesabından yayımladı, terörist Abdullah ile örgüt için para topladıklarını açıkça beyan etti. Sabah'ta yer alan habere göre, teröristbaşı Cemil Bayık'a bağlılığıyla bilinen İlham Ahmed'in Kandil fotoğraflarını eski PKK'lı Hoşeng Osi ifşa etmişti.


                PKK'NIN AVRUPA SORUMLUSU AYDAR'DAN KONFERANS DİNLEDİLER
                Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın 27 Nisan 2022'de İsveç Parlamentosu'nda iki gün boyunca konferans verdiği de ortaya çıktı.

                Konferansta terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılması istenirken Türkiye aleyhinde çirkin propaganda yapıldı.

                    DAVULLA ZURNAYLA PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇTIRDILAR
                    PKK'nın Suriye kolu PYD, İsveç'in başkenti Stockholm'de temsilcilik açtı. Bu rezalete izin vererek, örgütün uluslararası tanınırlık ve meşruiyet kazanma hedefine çanak tutan İsveç, davullu zurnalı açılışa göz yumdu.

                    PYD'nin sözde İsveç sorumlusu terörist Nesrin Abdullah, temsilcilik açılışında Türkiye'ye karşı hadsiz ifadelerde bulunma cüreti gösterdi. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'den Suriye'de yaralanan teröristlerin tedavisinin İsveç'te yapılmasını dahi talep eden Abdullah'ın da İlham Ahmed gibi İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile hatıra fotoğrafı var.

                    DERNEKLERE FON, TERÖRİSTE MİKROFON
                    Kongrelerinde teröristlerin bir araya geldiği İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi, İsveç Araştırma ve Eğitim Bakanlığı'na bağlı İsveç Gençlik ve Toplum Ajansı tarafından 80 bin Euro fonlanıyor. Derneğin 5'inci kongresine kırmızı bültenle aranan terörist Remzi Kartal da katılarak konuşma yaptı. YPG/PKK'nın siyası kanadı SDC en son 14 Mayıs'ta İsveç Dışişleri Bakanlığı himayesinde Stockholm'de istişare forumu düzenledi.


                    ETKİNLİK, YÜRÜYÜŞ KİSVESİ ALTINDA KARA PROPAGANDA
                    İsveç Kürt Kültür Derneği, teröristleri anmak için PKK-YPG paçavralarıyla yürüyüşler yapıyor. Kürdistan Özgür Yaşam Partisi, PKK'nın İran kolu PJAK'ın kuruluş yıldönümünde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geliyor. Özgür Gençlik Hareketi, radikal Kürt gençliği oluşturmayı amaçlıyor, düzenlediği yürüyüşlerle şiddet çağrısı yapıyor. Terör örgütü DEAŞ karşıtı söylemler üzerinden PYD/YPG propagandası yapan Rojava Komitesi, Stockholm ve çevresinde Kürt kökenli ve İsveçli siyasilerin desteğini almayı amaçlıyor. Örgüt sosyal medyadan İsveççe ve Kürtçe propaganda yapıyor. Rojova Komitesi adlı oluşumun üyeleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki meşru operasyonları hakkında kara propaganda yapmak için Stockholm sokaklarında özgürce turluyor. Terör yandaşları 'Rojova' adıyla hak iddia ettikleri bölgeler hakkında Türkiye karşıtı propoganda yapmak için başkent Stockholm'de sahne kurup konser kisvesiyle etkinlikler düzenliyor.

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                    Haberler Güncel Siz mi NATO'ya gireceksiniz? İsveçli bakan Ann Linde'in PKK'lı dostu Kandil'den çıktı!
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