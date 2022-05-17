Siz mi NATO'ya gireceksiniz? İsveçli bakan Ann Linde'in PKK'lı dostu Kandil'den çıktı!

TERÖRİSTBAŞI CEMİL BAYIK'A BAĞLI

Terörist İlham Ahmed, yurtdışı temaslarında ise "Suriye Demokratik Konseyi Başkanı" kimliğini kullanıyor. Ahmed, Kandil'de 20 yıl yaşamış ve PKK'nın kurucularından Cemil Bayık'a bağlılığıyla tanınıyor.

İlham Ahmed'i Kandil döneminden tanıyan eski PKK'lı Hoşeng Osi, Ahmed hakkında bazı ifadelerde bulunmuştu. Ahmed'le Kandil'de birçok kez görüştüğünü, onu iyi tanıdığını ifade eden Osi, "Tüm talimatları Cemil Bayık'tan alır. Kandil'in emirleri dışında asla hareket etmez" diye konuşmuştu.

Bir süre sonra PKK'dan ayrılarak Belçika'ya giden eski PKK'lı Osi, Kandil'de İlham Ahmed'le birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle net bir şekilde ortaya koyacak. Özellikle, Türkiye'yi NATO üyeliği için ikna etme amacıyla heyet kuran İsveç'in, terör örgütleriyle ortak faaliyetleri tek tek anlatılarak tüm argümanlar inkâr edilemeyecek şekilde ortaya konulacak, bu konuda güvenlik garantileri istenecek. Finlandiya'ya da firari FETÖ ve PKK üyelerinin iade taleplerinin neden kabul edilmediği sorulacak. Sivil toplum örgütleri adı altında teröristlerin cirit attığı İsveç'in önüne konulacak kanıt ve belgelerin detaylarına ulaşıldı.