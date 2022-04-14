Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Medresesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başında bulunan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Geçen hafta İstanbulumuzun sembollerinden olan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehre kazandırıyoruz. Burası, İstanbul'un Fethi'nin akabinde Ayasofya'nın bitişiğinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hzimete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir.
Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet, bu medreseye de tahammül göstermemiştir. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Medrese, sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.
Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır.
Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin değerini de bilememiştir. Kimi zaman ihmalkarlıktan kimi zaman rövanşist anlayışla yüzlerce eser yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da ahır olarak kullanılmıştır. Şu Suriçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer. Yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş vaziyette.