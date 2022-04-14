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    • 15.04.2022 15:24
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    Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Medresesi açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başında bulunan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Fatih'in emanetinin tek parti zihniyeti tarafından yıkıldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyor, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini kaldırmış oluyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan Fatih’in emanetini hizmete açtı!

    Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başında bulunan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Geçen hafta İstanbulumuzun sembollerinden olan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehre kazandırıyoruz. Burası, İstanbul'un Fethi'nin akabinde Ayasofya'nın bitişiğinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hzimete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir.



    Görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Ayasofya'yı müzeye çeviren zihniyet, bu medreseye de tahammül göstermemiştir. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir. Medrese, sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

    Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır.

    Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin değerini de bilememiştir. Kimi zaman ihmalkarlıktan kimi zaman rövanşist anlayışla yüzlerce eser yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da ahır olarak kullanılmıştır. Şu Suriçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer. Yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş vaziyette.

        Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyor, tek parti zihniyetinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini kaldırmış oluyoruz.

        Medrese bundan sonra da bir eğitim-öğretim yuvası olarak hzimet verecektir. Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir çok kısa süre içinde hizmete kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte Geleneksel Sanatlar sergisinin açılışını da gerçekleştiriyoruz.

        Milletleri ayakta tutan kökler kültür alanındaki derinliğidir. Zaman ilerledikçe gelişen kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya rağmen ecdadımızın asırlar boyu varolmasını sağlamıştır. Eğitimden akademiye kadar her alanda sağlam köprüler kurmanın gayesindeyiz. Rabbim hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum.



        AYASOFYA MEDRESESİ'NİN TARİHİ
        Fatih Sultan Mehmet İstanbul`u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya`yı camiye çevirdi ve Ayasofya`nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.

        İki avlulu medresede, dönemin en büyük alimleri ders verdi.



            1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etti. 1936`da kullanıma müsait olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.



            İLK ETAP ÇALIŞMALARI 2017`DE BAŞLADI
            İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017`de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan`da Ayasofya Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi.

            Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü , Ayasofya Fatih Medresesi`ni 1936`da yıkımından önceki mimarisine uygun şekilde dönemin malzemelerini kullanarak yeniden yaptı.



            Medresede, Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Araştırma Merkezi, İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam Hukuku Araştırma Merkezi, Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yer alacak. Ayasofya Medresesi, bugün Başkan Erdoğan`ın katılımıyla hizmete açıldı.



                MEDRESENİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
                Mevcut temel duvarlarının onarımları yapıldıktan sonra yapı bu duvarların üzerine oturtuldu. Duvar örgüsü ahşap hatıllar ve demir gergi sistemi ile güçlendirildi.



                Caferiye Sokak`a bakan ön cepheye taş kaplama yapıldı. Toplam oda sayısı 42 iken, onaylı proje ile işlevsel değişikliklerden dolayı birleştirilen mahaller oldu ve oda sayısı 38`e düşürüldü.



                1473 metrekare alanda 1300 metrekare kapalı olanı bulunan medresenin birinci avlusunun büyüklüğü 155 metrekare, ikinci avlusunun büyüklüğü 230 metrekare, arka avlusu 115 metrekareden oluşuyor.

                Avlularda çelik konstrüksiyon üzeri ahşap deck yapılarak yürüme alanları oluşturuldu. Birinci avluda sarnıç kalıntıları korunarak üzerine deck yapıldı.



                    İkinci avluda bulunan kalıntılar, çevresinden gezilerek sergilenecek şekilde açıkta bırakıldı. Z-02 mahallinde bulunan özgün taş döşeme korunarak çevresine ahşap döşeme yapıldı. Avlularda revak altları terracotta taban tuğlası ile kaplandı.

                    Soğukçeşme Sokak cephesine bakan mahallerde terracotta taban tuğla ile döşeme yapıldı. Kapı ve pencereler, oda tavan kaplamaları ve döşemeleri ile revak kaplamalarında birinci sınıf çam kereste kullanıldı.

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