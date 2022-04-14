Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Medresesi açılışında önemli açıklamalar

Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında çok derin yaralar açmıştır.

Bizans hayranı, Batı'dan çok Batıcı bu zihniyet, binlerce yıllık kültür hazinemizin değerini de bilememiştir. Kimi zaman ihmalkarlıktan kimi zaman rövanşist anlayışla yüzlerce eser yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da ahır olarak kullanılmıştır. Şu Suriçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer. Yıkılmış, satılmış, ahıra çevrilmiş vaziyette.