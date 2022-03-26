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    • 26.03.2022 08:29
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    28 Şubat İttifakı içinde bütün taşlar yerinden oynayacak!

    Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indiriliyor. Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Seçimlerin kaderini değiştirecek yeni seçim yasası 28 Şubat ittifakında da büyük depremlere yol açacak, ittifakı derinden sarsacak. Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde yeni yasanın getirdiklerini ve CHP'deli kurultay korkusunu yazdı.

    Bütün taşlar yerinden oynayacak!

    Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

    Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indiriliyor.

    İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

    İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.

    Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

    28 ŞUBAT İTTİFAKI İÇİNDE BÜTÜN TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!
    Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde yeni yasanın getirdiklerini ve CHP'deli kurultay korkusunu yazdı.

    Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar şöyle:
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son iki-üç yıldır ne yapsa istediğini elde edemiyor. Ekonomik krize, Ukrayna-Rusya Savaşı'na, hatta küçük partilerle kurduğu 28 Şubat İttifakı'na rağmen hâlâ iktidar umudu vermiyor.

    Bu da parti içi kavganın her an patlayacağı anlamına geliyor. Çünkü CHP'nin "demokrasi soslu" mevcut siyaseti, Türkiye gerçeğiyle örtüşmüyor ve aralarında derin çelişki var.
    Kılıçdaroğlu birkaç yıldır ısrarla Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylüyor ama partisini de atamalarla, kayyumlarla yönetiyor, il ve ilçe kongrelerini yaptırmıyor, kurultayı "pandemi" gerekçesiyle bir yıl erteliyor.



        Açıkça Türkiye'ye demokrasi vaat ederken, parti içi demokrasiyi askıya alıyor.
        Tıpkı "Belediyeleri kazanırsak işçi çıkartmayacağız" sözü verdiği halde örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini alır almaz 13 bini aşkın insanı sokağa attığı gibi. Bu nedenle de inandırıcı bulunmuyor.

        Tabii buna itiraz eden CHP'lilerin tek kaygısı da demokrasi eksikliği veya haksızlık değil, kendilerine dokunulması ihtimalidir. Mesela belediyelerden atılan işçilere CHP içinden hiç itiraz gelmedi.

        Şimdi parti içi demokrasi istiyorlar; çünkü kendi yerlerine listelerde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi küçük partili siyasetçilerin yer alabileceği kaygısı var. CHP'liler, CHP'ye oy getirmeyecek bu yaklaşıma isyan ediyor.

        Oysa Kılıçdaroğlu, ittifakı sürdürmek için o küçük partilere mecbur. Buna nasıl bir formül üreteceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz, ancak şu gerçek değişmeyecek. Babacan veya Davutoğlu gibi küçük partilerden herhangi birinin CHP listelerine girmesi, CHP'de ortalığı karıştırmaya yetecek.
        Ayrıca CHP içinde açık açık hissedilen ve tartışılan bir konu da, hâlâ cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmeyen Ekrem İmamoğlu korkusu... Kurultayın biraz da bu nedenle ertelendiği biliniyor. İmamoğlu, CHP içinde güçlendiği için başta Erdoğan Toprak gibi birçok siyasi aktör, olası bir kurultayda seçilemeyeceğini biliyor. Kuşkusuz benzer bir korkuyu Kılıçdaroğlu da yaşıyor. İşte bu nedenle demokrasi söylemiyle çelişen parti içi demokrasi rafa kaldırılıyor.

        İlginçtir, bir kısım CHP'lide, hâlâ AK Parti ve MHP'nin getirdiği yeni seçim yasasında kurultayların seçim öncesi mutlaka yapılması gerektiğine ilişkin bir madde beklentisi var. Ancak böyle bir madde konulmamış. Peki, gelebilir mi?

        CHP'liler hâlâ umutlu. Kim bilir belki de yeni yasa Meclis'te görüşülürken sürpriz bir öneri gelebilir. İşte o zaman sadece CHP'de değil 28 Şubat İttifakı içinde bütün taşlar yerinden oynar.

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        Bütün taşlar yerinden oynayacak!
        Haberler Güncel 28 Şubat İttifakı içinde bütün taşlar yerinden oynayacak!
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