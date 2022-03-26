28 Şubat İttifakı içinde bütün taşlar yerinden oynayacak!

Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Teklife göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indiriliyor.
İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.
İttifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla belirlenecek.
Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza edecek. Salt TBMM'de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.
28 ŞUBAT İTTİFAKI İÇİNDE BÜTÜN TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK!
Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde yeni yasanın getirdiklerini ve CHP'deli kurultay korkusunu yazdı.
Sabah yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkanlar şöyle:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son iki-üç yıldır ne yapsa istediğini elde edemiyor. Ekonomik krize, Ukrayna-Rusya Savaşı'na, hatta küçük partilerle kurduğu 28 Şubat İttifakı'na rağmen hâlâ iktidar umudu vermiyor.
Bu da parti içi kavganın her an patlayacağı anlamına geliyor. Çünkü CHP'nin "demokrasi soslu" mevcut siyaseti, Türkiye gerçeğiyle örtüşmüyor ve aralarında derin çelişki var.
Kılıçdaroğlu birkaç yıldır ısrarla Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylüyor ama partisini de atamalarla, kayyumlarla yönetiyor, il ve ilçe kongrelerini yaptırmıyor, kurultayı "pandemi" gerekçesiyle bir yıl erteliyor.