İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor

"CHP O ŞARTI GÖRMEZSE SEÇİME GİREMEZ!"
Öte yandan partiden ihraç edilen Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de CHP'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yılmaz Ateş, yazısında CHP'nin seçime girememe riskine dikkat çekti. Eski CHP'li Yılmaz Ateş'in konuya ilişkin yazısı şöyle:
İktidar ortağı Ak Parti ve MHP'nin Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında değişiklik öngören teklifleri aynen kanunlaşırsa, özellikle CHP'nin ilçe, il ve genel merkez kongrelerini yapmadığı takdirde seçimlere giremeyeceği kesinlik kazanmaktadır. Etkilenecek bir diğer kesimde, HDP'nin kapatılma ihtimaline karşı yedeğinde tuttuğu partiler olacaktır.
Hafta başında açıklanan değişiklik metninde, kamuoyunda en çok ilgi uyandıran ve tartışılan, seçim barajının %10'dan, 7'ye inmesi, ittifakta yer alan partilerin aldıkları oyların toplama yansımaması oldu. Ancak bunlar kadar önemli olan bir diğer değişiklik te, seçimlere katılabilme koşuluydu. Siyasi Partiler Kanunu'nun(SPK) 36. Maddesindeki, bir partinin öngörülen örgütlülüğe sahip olmaması halinde TBMM'nde grubu (20 milletvekili sahibi) olması yeterli görülüyordu. Bu kaldırıldı, ilaveten şu hüküm kondu:
"Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, SPK'nunda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihlal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza eder."
"İhmalden" kastedilen yönetimlere verilen kongreleri bir yıl uzatma yetkisidir. Ak Parti ve MHP COVİD 19'a rağmen kongrelerini zamanında yaptılar. CHP ise 2020'nin Şubat ayında yapılması gereken kurultayını COVİD'i 2022 Temmuzunda yapması gereken kurultayını da "iktidarın baskın seçim yapacağı" varsayımıyla erteledi. Asıl gerekçe bu değil tabii. CHP Genel Başkanı, yasa, parti tüzük ve programını ihlal ederek, organ yetkilerini gasp ederek partiyi kuruluş felsefesinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Dönüştürme argumanı da sol değerlerden, Türkiye'nin sorunlarına çözüm öngören programdan uzak Millet ittifakı ortağı sağ-siyasal İslamcı partileri küstürmeme, bir arada tutma gayreti ve sağ seçmenden oy alma hayalidir.
Üst yönetim, görüldüğü kadarıyla genel başkana teslim olmuş durumda. Ancak büyük tepki gösteren tabanı etkisizleştirmek için ilçe, il yönetimlerini de bu süre içinde değiştirip örgütü teslim almaya çalışmaktadır. Delege seçimlerinden başlayarak ilçe, il kongrelerinde büyük baskılar uygulanarak tek liste ile seçimlere gidildi. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere, ilçe, İl Başkanları adaylık için topladıkları imzaların yarısı kadar oyla seçildiler. Genel merkezin istediği yönetimler, taban desteğinden mahrum kaldıkları için çalışamadılar. Genel Merkeze rağmen seçilen ilçe ve il başkan ve yönetimleri görevden alınarak kayyumla yönetiliyorlar. Doğu ve Güney Doğu örgütlerinin büyük bir bölümü halen kayyumla yönetilmektedir. Kayyumda, menzilcilerden tutun da, CHP dışında, sol-sağ düşünceye, tarikatlara mensup olanlar görev yapmaktadır.
2019 seçimlerinden sonra 3 yılı aşkın bir süredir, erken seçim isteyen genel başkanın, partisindeki seçimleri engellemesi, iktidarın zoruyla yapmak durumunda kalması, çok acı vericidir. Bunun dışında kendilerini Ağrı dağı kadar büyük görüp ipe sapa gelmez isteklerde bulunanlar, dereyi görmeden, paçayı sıvayanlar, bireysel kariyerleri için emperyalizme boyun eğenler, partililerin emeklerini demokratik laik Cumhuriyete inanmayanlara halı diye ayakları altına serenlerin hevesleri şu an itibariyle kursaklarında kalmıştır.
Tarihini bilmeyenler, geleceğini belirleyemez. "Tarihinizi ne kadar bilirseniz, geleceğinizi o kadar görürsünüz!"