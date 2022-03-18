İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor

EKREM İMAMOĞLU VE CHP KURULTAYI…

CHP'nin kurmay heyeti, yasal takvim zorunlu kılmasına rağmen, il ve ilçe kongrelerini yaptırmadı. Dolayısıyla, Parti Meclisi üyeleri ve genel başkanın seçileceği Büyük Kurultay'ın yapılması da engellenmiş oldu. CHP'nin bu tavrını önceki yazılarımda da eleştirmiştim. Türkiye, tarihi bir seçime giderken, ana muhalefet partisinin izleyeceği politikaları, ittifak yapılanmasını, taktik ve stratejilerini parti örgütünün onayından geçirmemesini doğru bulmadığımı belirtmiştim. Ancak CHP yönetimi, buna rağmen hem kongreleri hem de kurultayı yaptırmamakta kararlı davrandı. Zira, kongre ve kurultayın mevcut yapıyı değiştirmesinden ve statükolarının bozulmasından çekiniyorlardı.

Tabii bu düşüncenin oluşmasındaki en büyük etken ise hiç kuşkusuz ki; Ekrem İmamoğlu faktörüydü…

İMAMOĞLU KAYGISI

CHP'nin bazı kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il ve ilçe kongrelerine ağırlık koyması, bazı il başkanlarının seçiminde etkili olması ve bunun büyük kurultaya yansımasından çekiniyor. Zira; İmamoğlu kurultay sürecine dahil olursa, hem il başkanlıkları hem kurultay delegelerinin seçimi hem de Parti Meclisi'nin belirlenmesinde etkili olabilir. Bunun önünü kesebilmek ve İmamoğlu'nun etkili olabilmesinin önüne geçebilmek için 'pandemi süreci' bahane edildi ve kurultay takvimi belirsiz bir tarihe ertelendi. Oysa ki; son kurultayın yapıldığı 2020 Temmuz'unda da pandemi vardı.

CHP'YE 'DOSTANE' UYARI…

CHP Genel Merkezi şu sıralar yeni çıkacak olan yasanın, kongresini yapmayan il ve ilçe başkanlıklarını genel seçimde "yetkisiz kılabileceği uyarısı'' üzerine istemeye istemeye kongre takvimini başlatma hazırlığı yapıyor. Bu uyarının ise CHP yönetimine yüksek yargıdaki bazı kişiler tarafından 'dostane' bir şekilde yapıldığı belirtiliyor. CHP bu uyarıyı dikkate almadığı ve kongrelerini yapmadığı takdirde, seçim kurullarında itiraz dilekçesi bile veremeyecek hale gelebilir.

''KONGRE YAPALIM AMA''

Ancak kongrelerin yapılması, genel başkan ve Parti Meclisi seçiminin de gerçekleşeceği Büyük Kurultay'ın toplanacağı anlamına gelmiyor. CHP'nin bazı kurmayları, "İl ve ilçe kongrelerini yapalım ama PM ve genel başkan seçimini yapmayalım. Büyük Kurultay'ı 2023 Ağustos'una erteleyelim'' diyor.

Bu, "İl ve ilçe başkanları değişse de PM üyeleri ve genel başkan yardımcıları o tarihe kadar değişmesin'' anlamına geliyor. Böylece, Ekrem İmamoğlu'nun Parti Meclisi seçiminde belirleyici olmasının önüne geçilmek isteniyor.

Buna ilişkin uyarıların ise 24-25 Mart'ta Antalya'da toplanacak olan "Örgüt Buluşması''nda lisan-ı münasiple dile getirileceği belirtiliyor. CHP yönetimi, genel seçim öncesi İmamoğlu'na yakın kişilerin PM'ye girmesinin önünü keserek "aykırı olabilecek sesleri'' yönetim kademesi dışında tutmak istiyor.