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    Tokat'ta eşi tarafından 23 bıçak darbesiyle yaralanan kadına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kocasının 23 yerinden bıçakladığı Özlem Ağ'a yanlarında olduklarını söyledi. Genç kadın, "Çok duygulandım. İnşallah mahkemeden emsal bir karar çıkar" dedi.

    Ağlama Özlem!

    Tokat'ta geçen yıl boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ, kısa süre sonra serbest kaldı. Tepkiler sonrası tekrar tutuklandı.

    Başkan Tayyip Erdoğan 8 Mart Kadınlar Günü'nde zanlıyı serbest bırakan hakime sert çıktı. Özlem Ağ'ı telefonla arayıp, destek olduklarını anlattı. Erdoğan'ın desteğiyle büyük moral bulan Özlem Ağ, TAKVİM'e şu açıklamayı yaptı:

    Cumhurbaşkanımız ile sohbet ettik. İyi hal durumunun kaldırılacağını söyledi. Her zaman yanımızda olacağını belirtti. Ben hala korkuyorum. Dışarı tek başıma çıkamıyorum. İnşallah emsal bir karar çıkar. Bir daha kimsenin canı yanmaz.

    Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hâkim hakkında HSK'nın inceleme yapması için izin verdi.

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    Haberler Güncel Tokat'ta eşi tarafından 23 bıçak darbesiyle yaralanan kadına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek telefonu
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