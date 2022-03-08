Başkan Erdoğan Ukrayna ve Rusya barışı için devrede! Putin'i ikna etti: İlk adım Antalya'da atılacak

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, arka planda barış için çabalar da sürüyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi yönündeki ısrarı, ABD ve Batı'nın da, pozisyonundan geri atmaması barış ihtimalini zorlaştırıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ISRARI SONRASI PUTİN KABUL ETTİ
Diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye ise barış umudu doğuran en önemli adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu. Antalya'da Türkiye'nin gözlemciliğinde Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşme kararının, Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'e önerisi ve ısrarı sonucu alındığı belirtildi.
BARIŞIN KÖPRÜSÜ TÜRKİYE
A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör Antalya'da yapılacak görüşmelerin Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı bir barışa bir kapı aralayabileceğine dikkat çekti. Tör, "Türkiye'nin her iki devletle de iyi ilişkileri olduğu için biz arabulucu olmuş oluruz. Antalya'da yapılan görüşmeler daha samimi ve daha sıcak olur. Daha önceki görüşmeler taraftlar karşıdakinin elindeki kartı nedir anlamaya çalışacağı bir olurken burada barışın inşası bir tesisi için görüşme olur." dedi.
ATEŞKES DEĞİL BARIŞ
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, katıldığı bir televizyon programında diplomatik kaynaklardan edindiği önemli bir bilgiyi paylaştı. Yiğitel, "Burada sadece ateşkes değil kalıcı bir barışı sağlayacak bütün ihtilaflı konular masaya dökülecek." dedi.