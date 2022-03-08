Başkan Erdoğan Ukrayna ve Rusya barışı için devrede! Putin'i ikna etti: İlk adım Antalya'da atılacak

UKRAYNA VE RUSYA: MASADA TÜRKİYE DE OLSUN

Ankara zirve için "ikili de görüşebilirsiniz" seçeneğini sundu. Ancak iki taraf da Türkiye'nin gözlemci olarak masada olmasını istedi.

BARIŞ YARIŞI

Bir haftadan uzun süredir devam eden yıkıcı savaşın ardından, Rusya ile Ukrayna arasındaki barışı sağlamak için yarış devam ediyor. Ancak hangi dünya lideri, hem 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali paranoyak ve mağdur bir zihniyete işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de ülkesi için sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu açıkça belirten mevkidaşı Zelenskiy'nin güvenini kazanabilir?

ABD basınında yer alan haber ve görüşlere göre, Paris ve Berlin, arabulucu olarak Putin için kabul edilemez. Almanya, Ukrayna tarafına tanksavar silahları ve Stinger füzeleri de dahil olmak üzere önemli miktarda ateş gücü sağlıyor. Bu arada Fransa, Ukrayna'ya savunma ekipmanı ve daha genel destek sağladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Avrupa'da Putin ile düzenli temas halinde.