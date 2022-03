Başkan Erdoğan Ukrayna ve Rusya barışı için devrede! Putin'i ikna etti: İlk adım Antalya'da atılacak

ABD'nin önde gelen gazetelerinden "Washington Post"ta yayımlanan bir makalede, "Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek?" sorusuna yanıt arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev'in hem de Moskova'nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin'in Ukrayna'ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin'in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin'in de, aslında Rusya'ya Batı'dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

