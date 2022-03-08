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    • 08.03.2022 12:03
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    • 08.03.2022 12:16
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    Başkan Erdoğan Ukrayna ve Rusya barışı için devrede! Putin'i ikna etti: İlk adım Antalya'da atılacak

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, arka planda barış için çabalar da sürüyor. Putin’in taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi yönündeki ısrarı, ABD ve Batı’nın da, pozisyonundan geri atmaması barış ihtimalini zorlaştırıyor. Son olarak Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurmasının ardından gözler turizmin kalbine çevrildi. Gelen son bilgilere Putin görüşme kararını Başkan Erdoğan'ın ısrarıyla aldı. ABD basınında yer alan değerlendirmelerde ise Başkan Erdoğan'ın Putin'i ikna edebilecek iki liderden biri olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    Barışın köprüsü Türkiye oluyor!

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, arka planda barış için çabalar da sürüyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi yönündeki ısrarı, ABD ve Batı'nın da, pozisyonundan geri atmaması barış ihtimalini zorlaştırıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN ISRARI SONRASI PUTİN KABUL ETTİ
    Diplomatik çabalarını sürdüren Türkiye ise barış umudu doğuran en önemli adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu. Antalya'da Türkiye'nin gözlemciliğinde Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak görüşme kararının, Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'e önerisi ve ısrarı sonucu alındığı belirtildi.

    BARIŞIN KÖPRÜSÜ TÜRKİYE
    A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör Antalya'da yapılacak görüşmelerin Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı bir barışa bir kapı aralayabileceğine dikkat çekti. Tör, "Türkiye'nin her iki devletle de iyi ilişkileri olduğu için biz arabulucu olmuş oluruz. Antalya'da yapılan görüşmeler daha samimi ve daha sıcak olur. Daha önceki görüşmeler taraftlar karşıdakinin elindeki kartı nedir anlamaya çalışacağı bir olurken burada barışın inşası bir tesisi için görüşme olur." dedi.

    ATEŞKES DEĞİL BARIŞ
    TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, katıldığı bir televizyon programında diplomatik kaynaklardan edindiği önemli bir bilgiyi paylaştı. Yiğitel, "Burada sadece ateşkes değil kalıcı bir barışı sağlayacak bütün ihtilaflı konular masaya dökülecek." dedi.



        Üçlü zirve konusu, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde netleşti. Görüşmede Erdoğan'ın, "İki ülkenin dışişleri bakanlarının buluşmasına ev sahipliği yapalım" önerisi ve ısrarı üzerine Putin de olumlu yaklaşım sergiledi. Rus lider daha sonra Lavrov'a "görüşün" talimatı verdi.

        HER KONU KONUŞULACAK
        Zirve tek bir konuya indirgenmeyecek; Rusya-Ukrayna arasındaki tüm sorunlar ele alınacak. Buna Kırım, Donbass ve özellikle Putin'in eleştirdiği Ukrayna'nın NATO'ya girerek Rusya için tehlike oluşturacağı iddiası da dahil.

        UKRAYNA VE RUSYA: MASADA TÜRKİYE DE OLSUN
        Ankara zirve için "ikili de görüşebilirsiniz" seçeneğini sundu. Ancak iki taraf da Türkiye'nin gözlemci olarak masada olmasını istedi.

        BARIŞ YARIŞI
        Bir haftadan uzun süredir devam eden yıkıcı savaşın ardından, Rusya ile Ukrayna arasındaki barışı sağlamak için yarış devam ediyor. Ancak hangi dünya lideri, hem 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali paranoyak ve mağdur bir zihniyete işaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de ülkesi için sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu açıkça belirten mevkidaşı Zelenskiy'nin güvenini kazanabilir?

        ABD basınında yer alan haber ve görüşlere göre, Paris ve Berlin, arabulucu olarak Putin için kabul edilemez. Almanya, Ukrayna tarafına tanksavar silahları ve Stinger füzeleri de dahil olmak üzere önemli miktarda ateş gücü sağlıyor. Bu arada Fransa, Ukrayna'ya savunma ekipmanı ve daha genel destek sağladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Avrupa'da Putin ile düzenli temas halinde.

        ABD'nin önde gelen gazetelerinden "Washington Post"ta yayımlanan bir makalede, "Putin'i barış anlaşmasına kim ikna edecek?" sorusuna yanıt arandı. "Başka bir dünya lideri devreye girebilir mi?" sorusunun üzerinde duran Adam Taylor imzalı analizde, hem Kiev'in hem de Moskova'nın güvenine sahip az sayıda liderin olduğu belirtilirken, Putin'in Ukrayna'ya açıkça askeri destek veren Paris ve Berlin'in arabuluculuğunu kabul etmeyeceği belirtildi. Her iki ülkenin lideriyle ilişkileri açısından değerlendirildiğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, bu göreve uygun olduğu ifade edilen yazıda, Çin'in de, aslında Rusya'ya Batı'dan çok daha yakın olduğu hatırlatıldı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan Ukrayna ve Rusya barışı için devrede! Putin'i ikna etti: İlk adım Antalya'da atılacak
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