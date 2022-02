On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ - 14 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…

Şans oyunlarını yakından takip edenler ve kuponlarını doldurup yatıranlar 14 Şubat Pazartesi On Numara çekilişi saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen 14 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Talihli olmanın hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar On Numara büyük ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…