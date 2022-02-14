On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ - 14 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…

Şans oyunlarını yakından takip edenler ve kuponlarını doldurup yatıranlar 14 Şubat Pazartesi On Numara çekilişi saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında noter huzurunda ve canlı yayın ile gerçekleştirilen 14 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Talihli olmanın hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar On Numara büyük ikramiyesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…
14 ŞUBAT PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşti ve sonuçlar haberimizde yer alıyor.
İşte talihli numaralar:
27, 50, 24, 8, 73, 21, 44, 45, 80, 46, 70
76, 74, 34, 16, 37, 77, 4, 67, 33, 28, 30
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.