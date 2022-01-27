Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Dominick Chilcott'un balıkçı buluşmasıyla ilgili bomba detayı açıklıyor! Her anlamda "sır" görüşme

İstanbul'da pazartesi akşamı son yılların en kuvvetli kar yağışı görüldü. On binlerce vatandaş saatlerce yollarda mahsur kaldı, toplu taşıma sistemleri çöktü, yollar kapandı. Tam da bu saatlerde görevi başında olarak çalışmaları koordine etmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'dan kilometrelerce uzakta bulunan bir balıkçıya giderek İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile sır bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye yaşanan bu skandalı konuşurken, İmamoğlu kendisini pişkince savunarak "1 saatlik yemek molam", "Büyükelçilerle ilişki kurmak görevimdir sorumluluğumdur" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr İmamoğlu ile Chilcott arasındaki sır görüşme ile ilgili bomba bir detayı ortaya çıkardı.