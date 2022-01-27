Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Dominick Chilcott'un balıkçı buluşmasıyla ilgili bomba detayı açıklıyor! Her anlamda "sır" görüşme

İstanbul'da pazartesi akşamı son yılların en kuvvetli kar yağışı görüldü. On binlerce vatandaş saatlerce yollarda mahsur kaldı, toplu taşıma sistemleri çöktü, yollar kapandı. Tam da bu saatlerde görevi başında olarak çalışmaları koordine etmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'dan kilometrelerce uzakta bulunan bir balıkçıya giderek İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile sır bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye yaşanan bu skandalı konuşurken, İmamoğlu kendisini pişkince savunarak "1 saatlik yemek molam", "Büyükelçilerle ilişki kurmak görevimdir sorumluluğumdur" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr İmamoğlu ile Chilcott arasındaki sır görüşme ile ilgili bomba bir detayı ortaya çıkardı.
HER ANLAMDA "SIR" BULUŞMA
Takvim Gazetesi yazarlarından Faruk Erdem'in bugün yazdığı yazı sonrası İstanbul'da vatandaşların perişanlık yaşadığı dakikalarda belediyenin araçlarını kendisine siper ederek balıkçıya giden İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yaptığı görüşmenin her anlamda gizli bir buluşma olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı olması dolayısıyla kamu görevlisi sayılan İmamoğlu'nun uyması gereken yasaları hiçe saydığı ve yasalara aykırı bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
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1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" maddesinin birinci fıkrasında "Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı Bakanlık eliyle yapılır..." ifadeleri yer alıyor.
Yani herhangi bir kamu görevlisinin yabancı ülke temsilcileriyle yapacağı görüşmelerden önce Dışişleri Bakanlığı'na bilgi vermesi ve bu temasların Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile yapılması gerekiyor. Ayrıca kanun bu görüşmelerde tutanak tutulması ve ne konuşulduğunun da kayıt altına alınmasını emrediyor.