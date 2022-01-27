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    • 27.01.2022 12:54
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    • 27.01.2022 13:27
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    Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Dominick Chilcott'un balıkçı buluşmasıyla ilgili bomba detayı açıklıyor! Her anlamda "sır" görüşme

    Son dakika haberi... İstanbul karla boğuşurken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçıda keyif yaptığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu ile Chilcott arasında yapılan görüşmeyle ilgili bomba bir detay daha öğrenildi. 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" maddesine göre İmamoğlu-Chilcott görüşmesinin Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekiyordu. Ancak sır görüşme hem kamuoyundan hem de Bakanlık'tan saklanmaya çalışıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Her anlamda sır görüşme! Bomba detayı Takvim açıklıyor

    İstanbul'da pazartesi akşamı son yılların en kuvvetli kar yağışı görüldü. On binlerce vatandaş saatlerce yollarda mahsur kaldı, toplu taşıma sistemleri çöktü, yollar kapandı. Tam da bu saatlerde görevi başında olarak çalışmaları koordine etmesi gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AKOM'dan kilometrelerce uzakta bulunan bir balıkçıya giderek İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile sır bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Türkiye yaşanan bu skandalı konuşurken, İmamoğlu kendisini pişkince savunarak "1 saatlik yemek molam", "Büyükelçilerle ilişki kurmak görevimdir sorumluluğumdur" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr İmamoğlu ile Chilcott arasındaki sır görüşme ile ilgili bomba bir detayı ortaya çıkardı.

    HER ANLAMDA "SIR" BULUŞMA
    Takvim Gazetesi yazarlarından Faruk Erdem'in bugün yazdığı yazı sonrası İstanbul'da vatandaşların perişanlık yaşadığı dakikalarda belediyenin araçlarını kendisine siper ederek balıkçıya giden İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile yaptığı görüşmenin her anlamda gizli bir buluşma olduğu ortaya çıktı. İBB Başkanı olması dolayısıyla kamu görevlisi sayılan İmamoğlu'nun uyması gereken yasaları hiçe saydığı ve yasalara aykırı bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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    1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" maddesinin birinci fıkrasında "Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı Bakanlık eliyle yapılır..." ifadeleri yer alıyor.

    Yani herhangi bir kamu görevlisinin yabancı ülke temsilcileriyle yapacağı görüşmelerden önce Dışişleri Bakanlığı'na bilgi vermesi ve bu temasların Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile yapılması gerekiyor. Ayrıca kanun bu görüşmelerde tutanak tutulması ve ne konuşulduğunun da kayıt altına alınmasını emrediyor.

        GİZLİ BULUŞMADA NE KONUŞULDU?
        İmamoğlu ile Chilcott arasında yapılan bu sır görüşme ortaya çıktıktan sonra olay İmamoğlu'nun trolleri tarafından önce yalanlanmaya çalışıldı. Görüşmenin eski olduğu yalanı piyasaya servis edilirken, İmamoğlu ise başta bu iddialara sessiz kaldı. İstanbul için olağanüstü hal zamanı olan bir anda Dışişleri Bakanlığı'ndan da gizli şekilde yapılan bu görüşmede ne konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldığı şu an için belirsizliğini koruyor.

        5 AYDA 3 GÖRÜŞME
        İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, eylül ayı içerisinde Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki İBB binasında ziyaret etti.

        Bu görüşme sonrası 7 Aralık 2021'de İmamoğlu bu kez İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile bir araya geldi. Tarihler 24 Ocak 2022'yi gösterdiğinde ise bu kez İmamoğlu-Chilcott buluşması İstanbul'da bulunan bir balıkçıda gerçekleşti.

            Ekrem İmamoğlu, bu temaslardan çok önce 14 Kasım 2019'da İngiltere'ye gitmiş ve orada Chatham House'u ziyaret etmişti. Türkiye'yi parçalamayı öngören Sevr Anlaşmasının mimarı olarak bilinen Chatham House'un, İmamoğlu tarafından ziyaret edilmesi, İmamoğlu'na İngiltere'deki diğer görüşmelerinin de kapısını aralamıştı.

            İmamoğlu, daha önce de İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'nın başkanı, eski İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a sosyal medyada sahip çıkmıştı. Moore'un pandemi döneminde İngiltere'ye gönderilen yardımlar için 10 Nisan 2020'de yayınladığı teşekkür mesajına bir Türk sosyal medya kullanıcısı tepki göstererek "İkiyüzlü ve sinsi de olsalar, böyle selam verdiririz işte: çünkü biz TÜRKİYEYİZ!" ifadelerini kullanmıştı. Türk kullanıcının tivitine yanıt veren Moore ise "İkiyüzlü ve sinsi. Türkiye'nin İngiltere konusunda komplo teorisi hayranlarını çok özledim." demişti. Resmi sosyal medya hesabından diyaloğa dahil olan Ekrem İmamoğlu ise İngilizce olarak MI6 Başkanı Moore'ye şöyle destek vermişti: Türkiye'ye olan sevginizden şüphe duymuyoruz. Organize kötülük her yerdedir ama Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir. ("We have no doubt your love for Turkey, Mr. Moore! Organized villainy is ubiquitous, but Turkish people always knows who is a friend.)



            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇECEK Mİ?
            Yasa gereği görüşmeden haberdar edilmesi gerekmesine rağmen konuyla ilgili bilgilendirilmeyen Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Ayrıca tesadüfen ortaya çıkan bu görüşme sonrası İmamoğlu'nun başka ülke temsilcileriyle de Dışişleri'nden gizli şekilde görüşmeler yapıp yapmadığı konusu akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

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