Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Dominick Chilcott'un balıkçı buluşmasıyla ilgili bomba detayı açıklıyor! Her anlamda "sır" görüşme

İmamoğlu, daha önce de İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'nın başkanı, eski İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'a sosyal medyada sahip çıkmıştı. Moore'un pandemi döneminde İngiltere'ye gönderilen yardımlar için 10 Nisan 2020'de yayınladığı teşekkür mesajına bir Türk sosyal medya kullanıcısı tepki göstererek "İkiyüzlü ve sinsi de olsalar, böyle selam verdiririz işte: çünkü biz TÜRKİYEYİZ!" ifadelerini kullanmıştı. Türk kullanıcının tivitine yanıt veren Moore ise "İkiyüzlü ve sinsi. Türkiye'nin İngiltere konusunda komplo teorisi hayranlarını çok özledim." demişti. Resmi sosyal medya hesabından diyaloğa dahil olan Ekrem İmamoğlu ise İngilizce olarak MI6 Başkanı Moore'ye şöyle destek vermişti: Türkiye'ye olan sevginizden şüphe duymuyoruz. Organize kötülük her yerdedir ama Türk halkı her zaman kimin dost olduğunu bilir. ("We have no doubt your love for Turkey, Mr. Moore! Organized villainy is ubiquitous, but Turkish people always knows who is a friend.)