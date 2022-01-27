Balıkçıdaki diplomasi

İstanbul kara gömülmüş, insanlar gece boyunca eve gidememiş, yollar kapalı, toplu taşıma çökmüş...

Perişanlık diz boyu.

Emekçi belediye çalışanları yollarda çalışıyor ama plan yapılmadığı için çabalar boşa gidiyor.

Onları organize edecek, planlayacak, öngörülü hareket edecek yöneticiler ise ya Cenevre'de kayak tatilinde ya da balıkçıda seçim kulisi yapıyor…

İstanbul'un hak etmediği manzara...

Balıkçıdaki skandal konuşulurken bir ince ayrıntıya dikkat çekmek istedim...

Bu görüşmenin yapıldığı saat, gün, yer hepsi birer skandal. Ama yasalara aykırı bir durum da söz konusu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir kamu görevlisi… Dolayısıyla kamu görevlilerinin uyması gereken kural ve yasalar onu da bağlıyor...

Yabancı temsilcilik ve temsilcilerle görüşmelerin düzenlendiği bir yasa var. Yasanın maddesi 1173...

Kanunun adı ise: "MİLLETLERARASI MÜNASEBETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU HAKKINDA KANUN"



Bu kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası şöyle:

Madde 1: Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla Anayasa'nın 65 inci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde aynı Bakanlık eliyle yapılır...



Yani kamu görevlileri bir yabancı temsilci ya da temsilcilikle görüşeceği zaman önceden dışişleri Bakanlığı'na haber verir ya da onlarla işbirliği yaparak görüşmelerini yürütür. Ayrıca bu görüşmelerde mutlaka tutanak olur ve ne konuşulduğu kayıt altına alınır.



Dışişleri Bakanlığı da zaman zaman kamu kurumlarına yazı yazarak yabancılarla görüşmelerin bilgi verilmesi konusunda hatırlatma yapıyor.

Sadece bu yasa değil bir de Cumhurbaşkanlığı genelgesi bulunuyor. 2019/26 sayılı ve 12 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede söz konusu yasa maddesi hatırlatılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışına gönderecekleri temsilcilerin yapacağı temaslar ile Türkiye'de yapılacak tüm görüşmelerin dışişleri ile işbirliği içinde yapılması gerektiği belirtiliyor...



Şimdi vatandaş olarak şu soruları sorma hakkımız bulunuyor:

1- Balıkçıdaki İngiliz Büyükelçi ile yapılan görüşmeden Dışişleri'nin haberi var mı?

2- Bu yabancı temsilci ile yapılan görüşme Dışişleri ile işbirliği ve eşgüdüm halinde mi gerçekleşti.

3- Yemeklerin lezzeti dışında Türkiye'yi , devleti, belediyeyi hepimizi ilgilendiren hangi konular konuşuldu?

4- Görüşme neden resmi makamda yani belediye binasında olmadı da bir balıkçı da gerçekleşti?

5- İngiliz büyükelçi ile yapılan görüşme tesadüfen ortaya çıktı. Bunun gibi ortaya çıkmayan hangi büyükelçilerle görüşmeler yapıldı? Bu görüşmelerden Dışişleri Bakanlığı'nın yasa gereği haberi oldu mu?