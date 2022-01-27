Ekrem İmamoğlu'nu İngilizler de kurtaramaz! Bu tablodan kimler mutlu?

İstanbul için yapılan tüm hava tahminlerine rağmen alınmayan önlemler megakenti kara teslim ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karın etkili olduğu saatlerde balıkçıda görüntülendi. Balıkçıdaki fotoğraf sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu daha sonra AKOM'a geçti ve orada canlı yayına başladı.
Söz konusu skandalla ilgili Sabah yazarı Mahmut Övür bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı;
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi yine şaşırtmadı. Kar yağacağı biliniyordu ve o da buna rağmen İstanbul'u ve İstanbulluları kar ve fırtınayla baş başa bırakıp İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile Kahraman'da kalkan balığı ciğeri yemeyi tercih etti.
Kalkanı biliriz de ciğerini ilk kez duydum. Tabii antrikot üzerinden siyaset yapan birinin kalkan ciğeri yemesini de İstanbullular bir yere yazsın.
Bu arada sözcüsü Murat Ongun da dünyanın en pahalı şehri Cenevre'de kayak yapıyormuş... Bu fotoğrafın ortaya çıkması doğal olarak tepkilere yol açtı ve eleştirildi.