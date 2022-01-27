Ekrem İmamoğlu yandaşlarını patlattı 'balıkçı' tweetleri silinmeye başlandı! Önce hopla sonra tweetleri topla

REZALETİ AKLAMAYA ÇALIŞAN CHP YANDAŞLARI FENA PATLADI

İstanbullu karla boğuşurken İmamoğlu'nun balıkçıda ziyafet çekmesi hem restoran sahibi hem de Murat Ağırel'in iddiaları doğrulaması sonrası "Görüntülerin eski" olduğunu iddia eden CHP'liler fena rezil oldu. Barış Yarkadaş'ın yanısıra CHP'li vekil Gürsel Tekin de iddialar yalan olduğunu söyleyerek "İmamoğlu balıkçıda yakalandı" haberlerini hedef almıştı.

İşte İmamoğlu'nu aklama yarışına giren ve patlayan o isimler ve meyda kuruluşlarından bazıları:



Mine Kırıkkanat



Deniz Demir



Mehmet Bekaroğlu



İrfan Değirmenci



Fazıl Say



T24