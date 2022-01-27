Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.01.2022 11:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 12:02
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu yandaşlarını patlattı 'balıkçı' tweetleri silinmeye başlandı! Önce hopla sonra tweetleri topla

    İstanbul karla mücadele ederken Ekrem İmamoğlu rakı balık yapmaya gitti. Sosyal medyada İmamoğlu'nun trolleri ise "Eski bir görsel" yalanını servis etmeye başladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla artık köşeye sıkışan İmamoğlu balıkçıya gittiğini, "Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür." sözleriyle itiraf etti. Ardından sosyal medyadaki tweetleri silme operasyonu başladı. İBB'nin tetikçileri aylık 30 bin lira maaş alanlar teker teker tweetleri topladı. İşte balıkçı tweetlerini temizlemeye çalışan isimler...

    takvim.com.tr
    Önce hopla sonra tweetleri topla

    İstanbul kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisi ve eşiyle birlikte 3 saat balık keyfi yapan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun 'balık' faturası ortaya çıktı.

    MİLLET DONDU O KEYİF YAPTI

    İmamoğlu ve İngiltere Büyükelçisi'nin eşleriyle katıldıkları 4 kişilik balık sefasının faturasının 48 bin lira olduğu ortaya çıktı. Faturayı İBB Özel Kelemi ödedi.

    EKREM DOĞRULADI TROLLER PATLADI

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'balıkçıya gitti' tartışmasına değinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen eleştirilerle ilgili olarak "Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür." dedi.

    TWEETLERİ SİLDİLER

    Ekrem İmamoğlu'nun yandaşları balıkçı fotoğrafının "Eski bir görsel" olduğunu sosyal medyada servis etmeye başlamıştı. Fakat görüntülerin ortaya çıkması ve İmamoğlu'nun itiraf etmesiyle hepsi patladı. Daha sonra sosyal medyada balıkçı tweetleri silinmeye başladı.

        MAVİ TİKLİLER TOPLADI

        Mine Kırıkkanak, Eren Erdem, Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Mehmet Bekaroğlu balıkçı konusuyla ilgili paylaştıkları tweetleri sildi.

        İBB'DEN 30 BİN LİRA MAAŞ ALANLAR

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı gazetecilerin CHP'li İBB'den aylık 15 ila 30 bin TL arası ödeme aldığını söyledi. Soylu'nun bu açıklamalarının ardından İBB'den aylık para alan yandaş isimler merak konusu olurken akıllara Fazilet Durağı yalanını körü körüne savunan isimler geldi. O dönem CHP'li İBB'yi aklamak için Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Ayşenur Arslan, Özlem Gürses, Merdan Yanardağ, Can Ataklı, Nevşin Mengü gibi isimler Fazilet Durağı yalanını savunup vatandaşı suçlamıştı.


        Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarından İsmail Saymaz ise milyonların tepki gösterdiği İmamoğlu'na sessiz kaldı. Ve destek yazısı yazdı.

        BARIŞ YARKADAŞ FOTOĞRAFIN YAZ AYLARINDA ÇEKİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

        CHP eski vekili ve fondaş Gerçek Gündem'in kurucusu Barış Yarkadaş görüntüleri inkar ederek, "Hiç utanma kalmadı! Yaz aylarında çekildiği her halinden belli olan bir fotoğrafı paylaşıyor ve "İmamoğlu kar yağarken restoranda keyf çatıyordu" diye yazıyorlar. Restoran sahibi "Kar var diye erken kapattık" diyor, yine de yalana devam ediyorlar. İşimiz gerçekten zor…" sözlerini sarf etmişti.

            O fotoğraflarda İmamoğlu'nun yanındakilerin kimlikleri belli oldu. Balıkçı Kahraman'ın sahibi Kahraman Altun, 24 Ocak 2022'de İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile yemek yediğini, fotoğrafın 1 ay öncesine ait olmadığını teyit etti.

            İşte Kahraman Altun'un İmamoğlu ve İngiliz Büyükelçi Chilcott'u ifşa eden açıklaması:

            "DÜN AKŞAM 4 KİŞİ GELDİLER"
            "Bir ay önce rezervesi vardı. Dün akşam 4 kişi geldiler saat 6 gibi 1 saat yemek yiyip gittiler. Kar küreme aracı ile gelip gelmediklerini bilmiyorum ama geldiler yemek yiyip gittiler"

            MURAT AĞIREL DE DOĞRULADI
            CHP ve İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Çağ Gazetesi Yazarı ve Halk TV programcısı Murat Ağırel de İmamoğlu'nun balıkçı ziyafetini doğruladı.

            "İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM OLAY DOĞRU"
            Ağırel, "Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda görüntüleri paylaşıldı. İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru. Ekrem Bey saat 18'de oradaymış. Saat 19'da da AKOM'a gitmek için çıkmış." ifadelerini kullandı.

            REZALETİ AKLAMAYA ÇALIŞAN CHP YANDAŞLARI FENA PATLADI
            İstanbullu karla boğuşurken İmamoğlu'nun balıkçıda ziyafet çekmesi hem restoran sahibi hem de Murat Ağırel'in iddiaları doğrulaması sonrası "Görüntülerin eski" olduğunu iddia eden CHP'liler fena rezil oldu. Barış Yarkadaş'ın yanısıra CHP'li vekil Gürsel Tekin de iddialar yalan olduğunu söyleyerek "İmamoğlu balıkçıda yakalandı" haberlerini hedef almıştı.

            İşte İmamoğlu'nu aklama yarışına giren ve patlayan o isimler ve meyda kuruluşlarından bazıları:


            Mine Kırıkkanat


            Deniz Demir


            Mehmet Bekaroğlu


            İrfan Değirmenci


            Fazıl Say


            T24
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kılıçdaroğlu bot hesaplarla gündem değiştirmeye kalktı
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu yandaşlarını patlattı 'balıkçı' tweetleri silinmeye başlandı! Önce hopla sonra tweetleri topla
                SON DAKİKA