Ekrem İmamoğlu yandaşlarını patlattı 'balıkçı' tweetleri silinmeye başlandı! Önce hopla sonra tweetleri topla

İstanbul kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisi ve eşiyle birlikte 3 saat balık keyfi yapan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun 'balık' faturası ortaya çıktı.
MİLLET DONDU O KEYİF YAPTI
İmamoğlu ve İngiltere Büyükelçisi'nin eşleriyle katıldıkları 4 kişilik balık sefasının faturasının 48 bin lira olduğu ortaya çıktı. Faturayı İBB Özel Kelemi ödedi.
EKREM DOĞRULADI TROLLER PATLADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 'balıkçıya gitti' tartışmasına değinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen eleştirilerle ilgili olarak "Bir belediye başkanının bir iki saat bir başka yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada benim genel sekreterim var, yardımcılarım var. Zaten bir eksik yaşanmadı Allah'a şükür." dedi.
TWEETLERİ SİLDİLER
Ekrem İmamoğlu'nun yandaşları balıkçı fotoğrafının "Eski bir görsel" olduğunu sosyal medyada servis etmeye başlamıştı. Fakat görüntülerin ortaya çıkması ve İmamoğlu'nun itiraf etmesiyle hepsi patladı. Daha sonra sosyal medyada balıkçı tweetleri silinmeye başladı.