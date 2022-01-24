İstanbul kara teslim oldu! Özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak





Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.



OTOGARDA ÇIKIŞ KISITLASI 13.00'E KADAR UZATILDI

03.08: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.

02.55 Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir takım oyunu oynanamadı çünkü takımın kaptanı yoktu. Organizasyon yapılamadı." dedi.

02.27 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "16 Milyon için çalışıyoruz" lafı algıdan ibaret. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2017'de de çok kar yağdı ama hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedik. Yönetim beceriksizliği İstanbul yaşıyor."

02.15 Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada "Bir tane büyükşehir aracına rastlamadım. Personelle karşılaştım. Biz buraya bakmıyoruz dediler." ifadelerini kullandı.