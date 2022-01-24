İstanbul kara teslim oldu! Özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'da.
Öte yandan AK Parti'nin İstanbul İlçe belediyeleri de seferberlik başlattı. İlçe Belediye Başkanları A Haber'den vatandaşlara çağrıda bulundu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ;
SAAT 13.00'E KADAR ÖZEL ARAÇLARA TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.
SAAT: 06.02 Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.
Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."
Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.
SAAT: 05.48 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."
2716 KİŞİ OTELLERE, MİSAFİRHANELERE VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
03.30 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Yolda mahsur kalan 2716 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU İSTANBUL'A GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.