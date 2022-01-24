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    • 25.01.2022 00:50
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    • 25.01.2022 07:30
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    İstanbul kara teslim oldu! Özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi. Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edececeğini bildirdi. AK Partili ilçe belediyeleri seferber oldu. A Haber'e katılan belediye başkanları mağdur olan vatandaşlar için telefon numarası paylaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da özel araçlara trafik kısıtlaması!

    İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz kalması sonrası vatandaşlar yollarda adeta perişan oldu.

    AHaber CANLI YAYIN

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTANBUL TALİMATI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'da.

    Öte yandan AK Parti'nin İstanbul İlçe belediyeleri de seferberlik başlattı. İlçe Belediye Başkanları A Haber'den vatandaşlara çağrıda bulundu.


    İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ;

    SAAT 13.00'E KADAR ÖZEL ARAÇLARA TRAFİĞE ÇIKIŞ YASAĞI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmayacağını bildirdi.


    SAAT: 06.02 Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

    "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir.

    Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."


    Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.




    SAAT: 05.48 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

    Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

    "Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."



    2716 KİŞİ OTELLERE, MİSAFİRHANELERE VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
    03.30 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:     Yolda mahsur kalan 2716 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

    İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU İSTANBUL'A GELDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.



        Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

        OTOGARDA ÇIKIŞ KISITLASI 13.00'E KADAR UZATILDI
        03.08: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:         Kıymetli hemşehrilerim; İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün (SALI) saat 13.00'e kadar uzatılmıştır.

        02.55 Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Bu akşam bir takım oyunu oynanamadı çünkü takımın kaptanı yoktu. Organizasyon yapılamadı." dedi.

        02.27 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "16 Milyon için çalışıyoruz" lafı algıdan ibaret. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2017'de de çok kar yağdı ama hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedik. Yönetim beceriksizliği İstanbul yaşıyor."

        02.15 Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada "Bir tane büyükşehir aracına rastlamadım. Personelle karşılaştım. Biz buraya bakmıyoruz dediler." ifadelerini kullandı.

        02.03 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kıymetli İstanbullular, araçların mahsur kaldığı yol güzergahlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşehrilerimiz camilerimize de tahliye edilmektedir.

        01.53 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "İBB bazı yerlere tuzlar koymuş. Tuzu atan yok. Tuzlar donmuş zaten" ifadelerini kullandı.

        01.45 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, 494 hemşehrimizi tahliye edip, 157 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Tahliye çalışmalarımız devam ediyor."

        01.40 Gaziosmanpaşa Belediye Başaknı Hasan Tahsin Usta yaptığı açıklamada "İBB'nin bu organizasyonluğunu halk sorgulamalı. İstanbul adeta terk edilmiş zafiyette." ifadelerini kullandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarımız için Kültür Sanat Merkezini ve Farika Kitaplı Kahve evi açık olacaktır. Sıcak çay ve yiyecek imkanları ile misafirlerini bekliyor. 444 0 467" ifadelerine yer verildi.

        01.30 İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı .

        01.27 Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı A Haber ekranlarında İBB'nin yetersiz kaldığını belirterek, "İstanbul böyle birşey yaşamadı" dedi.

        "İSTANBUL'U İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"
        01.20 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı trafikte kalan tüm vatandaşlar için Tuzla Belediyesi ve Orhanlı ek hizmet binasının kapıları açıktır

        "İLÇEDE YOLLAR AÇILDI"
        01.10         Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını söyledi.

        01.05 Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de A Haber canlı yayına katılarak mağdur olan vatandaşlara belediye olarak kapıların açık olduğunu belirtti. Öztekin yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız. Öztekin vatandaşların ulaşabilmesi için, 0212 294 11 00 numaralarını aramalarını söyledi.

            ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU DUYURDU: VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ
            00.59 Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarına katıldı. İBB'nin gereken tedbirleri almadığını ve yetersiz kaldığını belirten Göksu, "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız 'nizin ikramı olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

            MARMARAY SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
            Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edececeğini bildirdi.

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

            "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir."

            İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
            İletişim Başkanlığı karla mücadele kapsamından atılan adımları paylaştı.

            İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

            "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4.603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır.

            AFAD verilerine göre; ülke genelinde 74.936 personel, 25.187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edilmektedir. 81 ilde yolda kalan vatandaşlarımıza 1.433 sıcak yemek, 52.123 içecek, 21.318 kumanya ve 59.479 ikramlık ve 397 battaniye dağıtımı yapılmıştır.

            Olumsuz hava koşullarından dolayı hâlihazırda 75 adet devlet ve il yolu ulaşıma kapatılmıştır. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur.

            6 İl Valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir."

            VAKIFLAR YURTLARIN KAPILARINI AÇTI
            TÜGVA, ÖNDER ve İlim Yayma Vakıfları yurtlarını yolda mahsur kalanlar için ücretsiz açtıklarını duyurdu.

            Türkiye Gençlik Vakfı: İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan vatandaşlar için bünyesinde bulunan yurtlarda ücretsiz barınak ve sıcak içecek hizmeti sağlamaktadır. İletişim Bilgileri 0553 859 01 64 - Üsküdar 0553 859 10 28 - Florya
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            Haberler Güncel İstanbul kara teslim oldu! Özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak
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