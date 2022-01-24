İBB Sözcüsü Murat Ongun kar sonrası yollarda mağdur olan vatandaşları trollükle suçladı!

Meteorolojinin günlerdir uyardığı İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli tebbirleri almaması sebebiyle birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

Ulaşımın adeta kilitlendiği Megakent'te sürücüler araçlarını terk ederek evlerine yürüdü. İETT otobüsleri metro ve metrobüslerin arıza yapması ve yolda kaşması sebebiyle İstanbullu adeta perişan oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongu ise sosyal medyadan mağduriyetlerini dile getiren vatandaşları trollükle suçladı.

Ongun, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.

Tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması sebebiyle gelen eleştirileri de kabul etmeyen Ongun, "Kar yağışının ilk gününden bu yana Karayolları Ekipleri ve ilçe belediyeleri ile paylaşılanlar da dahil olmak üzere toplam 41670 ton tuz ve 21 ton özel solüsyon kullanılmıştır. İBB depolarında 150 bin ton daha tuz mevcuttur. Tuzun olmadığı iddiası tamamen bir trol uydurmasıdır." dedi.

MURAT ONGUN'A TEPKİ YAĞDI

Vatandaşı trollükle suçlayan Murat Ongun'a tepki yağdı.

Detaylar gelecek...