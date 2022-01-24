İstanbul'a yağan kar CHP'li İBB'yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kar yağışının ardından CHP'li İBB'nin süreci yönetememesi ile ulaşım adeta felç oldu. Yollarda saatlerdir mahsur kalan vatandaşlar isyan etti. araç kullanmayıp toplu taşıma tercih edenler ise balık istifi gibi metro ve metrobüslerde yolculuk etmek durumunda kaldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye istifa çağrısı yaptılar. Twitter'da #imamoğluistifa başlığı ile atılan mesajlar adeta çığ gibi büyüdü.
24.01.2022 23:44
- Son Güncelleme: 25.01.2022 00:09
Vatandaşlar da durumu Twitter gündemine taşıdı. #imamoğluistifa paylaşımlarıyla duruma tepkilerini koydular.