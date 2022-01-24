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Haberler Güncel İstanbul'a yağan kar CHP'li İBB'yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

İstanbul'a yağan kar CHP'li İBB'yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kar yağışının ardından CHP'li İBB'nin süreci yönetememesi ile ulaşım adeta felç oldu. Yollarda saatlerdir mahsur kalan vatandaşlar isyan etti. araç kullanmayıp toplu taşıma tercih edenler ise balık istifi gibi metro ve metrobüslerde yolculuk etmek durumunda kaldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'ye istifa çağrısı yaptılar. Twitter'da #imamoğluistifa başlığı ile atılan mesajlar adeta çığ gibi büyüdü.

24.01.2022 23:44 - Son Güncelleme: 25.01.2022 00:09
İstanbul’a yağan kar CHP’li İBB’yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getirdi.

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İstanbul’a yağan kar CHP’li İBB’yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

Kar yağışının ardından CHP'li İBB'nin süreci yönetememesi ile ulaşım adeta felç oldu.

İstanbul’a yağan kar CHP’li İBB’yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen tuzlama çalışmaları yapılmayınca ulaşım sistemi adeta çötkü.

İstanbul’a yağan kar CHP’li İBB’yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

Saatler süren araç kuyrukları hayatı felç etti.

İstanbul’a yağan kar CHP’li İBB’yi sınıfta bıraktı! Vatandaş #imamoğluistifa paylaşımlarıyla isyan ediyor

Vatandaşlar da durumu Twitter gündemine taşıdı. #imamoğluistifa paylaşımlarıyla duruma tepkilerini koydular.

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