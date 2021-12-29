Milli Piyango Yılbaşı Bilet Sonuçları Nasıl Öğrenilir? 31 Aralık Milli Piyango Sorgulama! Yılbaşı Özel Çekilişi Sonuçları

Milli Piyango online sayfası üzerinden yeni yılda ikramiye kazanan vatandaşların kolayca sorgulama işlemlerini yapması mümkündür. Yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala sonuçları şimdiden merak eden vatandaşlar sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını da merak etmeye başladılar. Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca kişi sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor. 2022 yılının talihlileri ise Milli Piyango online sorgulama ekranını kullanarak, çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili alanlara girerek sorgulamalarını yapabilirler.

Yılbaşında Büyük İkramiye Ne Kadar?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye tam 120 mil Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin lira olarak açıklandı. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek çekilişin ardından kazanan talihler sonuçlarını online sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Canlı olarak noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçlarını takip edecek kişiler ise yılbaşı heyecanını ikiye katlayacaklar.

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