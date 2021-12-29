Milli Piyango Yılbaşı Bilet Sonuçları Nasıl Öğrenilir? 31 Aralık Milli Piyango Sorgulama! Yılbaşı Özel Çekilişi Sonuçları
Milli Piyango online sayfası üzerinden yeni yılda ikramiye kazanan vatandaşların kolayca sorgulama işlemlerini yapması mümkündür. Yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala sonuçları şimdiden merak eden vatandaşlar sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını da merak etmeye başladılar. Zengin olma hayalleri kuran milyonlarca kişi sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor. 2022 yılının talihlileri ise Milli Piyango online sorgulama ekranını kullanarak, çekiliş tarihi ve bilet numarasını ilgili alanlara girerek sorgulamalarını yapabilirler.
Yılbaşında Büyük İkramiye Ne Kadar?
2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye tam 120 mil Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin lira olarak açıklandı. 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek çekilişin ardından kazanan talihler sonuçlarını online sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Canlı olarak noter huzurunda yapılacak çekiliş sonuçlarını takip edecek kişiler ise yılbaşı heyecanını ikiye katlayacaklar.
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Milli Piyango Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen milyonlarca kişi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu yıl 120 TL'den satışa çıkarılan Milli Piyango yılbaşı tam biletini, 60 TL ile yarım ve 30 TL ile çeyrek bilet takip ediyor. 120 milyon Türk Lirası olarak açıklanan büyük ikramiyenin yanı sıra yılbaşı gecesinde talihlilere toplamda 670 milyon 760 lira ikramiye dağıtılması hedefleniyor.
Milli Piyango Bilet Satışları Ne Zaman Bitecek?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet satın almak isteyenler çekiliş tarihine kadar bilet satın alımlarının MPİ online satış sitesi üzerinden yapabilecekler. Ayrıca birçok bayi üzerinden de yılbaşı bileti alınması mümkündür. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14.00'e kadar devam edecek. 31 Aralık'a kadar biletlerini alan vatandaşlar ise büyük ikramiye ve amorti çekilişlerini heyecanla bekliyor.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2021 tarihinde 23.00'de gerçekleştirilecek. Yeni yıl heyecanını doya doya yaşamak isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango TV online adresi üzerinden canlı yayınlanacak çekilişleri takip edebilecekler. Her yeni yılda büyük bir heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişiyle 120 milyon Türk Lirası olarak belirlenen büyük ikramiye ödülünün kazananı da belli olacak.
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