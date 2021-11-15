AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'BAE' açıklaması: Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DÖNEMDEKİ BAE TEMASLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

BAE BAŞKANI DANIŞMANI GARGAŞ: TARİHİ VE OLUMLU BİR TOPLANTI

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetti:



"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."