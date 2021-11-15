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    • Güncel
    • 15.11.2021 20:22
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    • 15.11.2021 20:35
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'BAE' açıklaması: Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar

    Son dakika haberleri... Türkiye ile BAE arasında kritik gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda BAE'den Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi ziyareti sonrası şimdi de BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye ile BAE arasındaki bu yakınlaşma, meselelerin çözülmesi için bu yoğun diyalog ve işbirliği sevindiricidir. Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar. BAE ile görüşmeler güçlü bir şekilde yapılmaya devam edilecek” ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    AK Parti’den ’BAE’ açıklaması!

    Türkiye ile BAE arasında kritik gelişmeler yaşanıyor.

    Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in bu kez yüz yüze görüşmek için Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.

    AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'E SORULDU
    BAE ile yaşanan gelişmeler AK Parti MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.

    "HER ÜLKE BUNDAN KAZANÇ SAĞLAR"
    Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Başkan Erdoğan ile görüşeceği söylentileri ve önümüzdeki dönemde iki ülke arasında atılacak adımların sorulması üzerine Ömer Çelik, "Körfez'deki pek çok ülke ile yaşanan sorunların aşılması için Türkiye'nin kapsamlı eylem planları ve samimi bir yaklaşımı vardır. Türkiye ile BAE arasındaki bu yakınlaşma, meselelerin çözülmesi için bu yoğun diyalog ve işbirliği sevindiricidir. Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar. BAE ile görüşmeler güçlü bir şekilde yapılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

    Bin Zayed'in çantasındaki en önemli başlıklardan biri olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacağı biliniyor.

    DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

    "BÖLGEMİZDE BAĞLANTILARI GÜÇLENDİRECEK HER TÜRLÜ PROJENİN İÇİNDE OLUYORUZ"
    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Türkiye arasındaki transit yola ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bölgemizde ticareti artıracak ve ülkeler arasındaki bağlantıları güçlendirecek her türlü projenin içinde oluyoruz, destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DÖNEMDEKİ BAE TEMASLARI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti. Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

        BAE BAŞKANI DANIŞMANI GARGAŞ: TARİHİ VE OLUMLU BİR TOPLANTI
        BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

        BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetti:

        "Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."

        Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. BAE, Erdoğan ile Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu

        BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Başkan Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

        Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

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        MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
        Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'BAE' açıklaması: Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar
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