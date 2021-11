AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'BAE' açıklaması: Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar

"HER ÜLKE BUNDAN KAZANÇ SAĞLAR"

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Başkan Erdoğan ile görüşeceği söylentileri ve önümüzdeki dönemde iki ülke arasında atılacak adımların sorulması üzerine Ömer Çelik, "Körfez'deki pek çok ülke ile yaşanan sorunların aşılması için Türkiye'nin kapsamlı eylem planları ve samimi bir yaklaşımı vardır. Türkiye ile BAE arasındaki bu yakınlaşma, meselelerin çözülmesi için bu yoğun diyalog ve işbirliği sevindiricidir. Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar. BAE ile görüşmeler güçlü bir şekilde yapılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.