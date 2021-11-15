AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'BAE' açıklaması: Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar

Türkiye ile BAE arasında kritik gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz aylarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in bu kez yüz yüze görüşmek için Türkiye'ye geleceği konuşuluyor.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'E SORULDU
BAE ile yaşanan gelişmeler AK Parti MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
"HER ÜLKE BUNDAN KAZANÇ SAĞLAR"
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Başkan Erdoğan ile görüşeceği söylentileri ve önümüzdeki dönemde iki ülke arasında atılacak adımların sorulması üzerine Ömer Çelik, "Körfez'deki pek çok ülke ile yaşanan sorunların aşılması için Türkiye'nin kapsamlı eylem planları ve samimi bir yaklaşımı vardır. Türkiye ile BAE arasındaki bu yakınlaşma, meselelerin çözülmesi için bu yoğun diyalog ve işbirliği sevindiricidir. Pozitif dosyalar ne kadar çoğaltılırsa her ülke bundan kazanç sağlar. BAE ile görüşmeler güçlü bir şekilde yapılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Bin Zayed'in çantasındaki en önemli başlıklardan biri olan ekonomi alanında BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacağı biliniyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN YORUM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
"BÖLGEMİZDE BAĞLANTILARI GÜÇLENDİRECEK HER TÜRLÜ PROJENİN İÇİNDE OLUYORUZ"
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Türkiye arasındaki transit yola ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bölgemizde ticareti artıracak ve ülkeler arasındaki bağlantıları güçlendirecek her türlü projenin içinde oluyoruz, destekliyoruz." ifadesini kullandı.