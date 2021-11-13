1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle yerleştiriliyor

SİMGELERİN KÖPRÜSÜ OLACAK

Yapı, "Simgelerin Köprüsü" olarak isimlendiriliyor. Kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Üst kısımları, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor.

Orta açıklığı Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olarak inşa edildi. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak.

Asma köprü, 7 milyar 144 milyon liraya, 101 kilometrelik otoyol ise 3 milyar 210 milyon liraya mal olacak. Yani toplam yatırım, 10 milyar lirayı aşacak. Geçiş ücreti ise 15 Euro artı KDV olarak belirlendi.

BOĞAZ 6 DAKİKADA GEÇİLECEK

Dev köprü, seneye 18 Mart törenlerinde hizmete açılacak. Feribotla yaklaşık 35 dakika süren boğaz geçişini, 6 dakikaya indirecek.