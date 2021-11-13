1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle yerleştiriliyor

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yapılıyor.
ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Başkan Erdoğan, tarihi törene dakikalar kala çalışmalarda sona yaklaşıldığını işaret eden bir paylaşımda bulundu.
18 AY ERKEN BİTİRİLECEK
Başkan Erdoğan, çalışmalar başladıktan 1 yıl sonra kule kazık çakımı töreni için yine Çanakkale'deydi. Köprünün erken bitirileceği müjdesini verdi.
Köprünün ayakları, Osmangazi Köprüsü'ndeki gibi denizin içinde yer aldı. Dev kuleleri 16 Mayıs 2020'de tamamlandı. Kedi yolu kuruldu, kuleler arasına kablolar örüldü.
1915 Çanakkale Köprüsü rekorların projesi olarak tarihe geçti. Köprüde dünyanın etrafını 4 kez dolanacak uzunlukta, 162 bin kilometre çelik tel kullanıldı. Bu tellerle önce kedi yolu yapıldı ardından taşıyıcı ana kablo ve halatlar monte edildi.