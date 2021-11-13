Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
13.11.2021 13:20
Ana Sayfa 04:37
"Helalleşme yolculuğuna...
Ana Sayfa 00:52
İETT otobüsü arıza yaptı...
Ana Sayfa 02:01
Genç adam İETT otobüslerini...
Ana Sayfa 01:22
İstanbul Boğazı siste adeta...
Ana Sayfa 03:36
Nefesler tutuldu! Son kaynağı...
Ana Sayfa 00:15
Batuhan Karacakaya ile Aleyna...
Ana Sayfa 03:41
Milyoner’e damga vuran...
Ana Sayfa 00:29
Burcu Biricik kardeşiyle...
Ana Sayfa 00:35
O yumurtaları almaya...
Ana Sayfa 05:43
Bosnalı Sırpların lideri...
Ana Sayfa 01:28
Kartal'da vahşi cinayet!...
Ana Sayfa 01:14
Bakan Kurum'dan HDP'li...

Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yerleştiriliyor. Yapı, "Simgelerin Köprüsü" olarak isimlendiriliyor. Kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Üst kısımları, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor. Orta açıklığı Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olarak inşa edildi. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak. Başkan Erdoğan, tarihi törene dakikalar kala çalışmalarda sona yaklaşıldığını işaret eden bir paylaşımda bulundu.

Haber Videoları
SON DAKİKA