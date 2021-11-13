Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesi, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yerleştiriliyor. Yapı, "Simgelerin Köprüsü" olarak isimlendiriliyor. Kuleleri 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Üst kısımları, Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermisini temsil ediyor. Orta açıklığı Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olarak inşa edildi. Bu özelliğiyle dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak. Başkan Erdoğan, tarihi törene dakikalar kala çalışmalarda sona yaklaşıldığını işaret eden bir paylaşımda bulundu.