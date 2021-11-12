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Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı. Son tabliye montajının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı törenle yapılması planlanıyor.

12.11.2021 14:39 - Son Güncelleme: 12.11.2021 14:41
1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son tabliye montajı için hazırlıklar tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusunun da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın yapılması planlandı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye montajı Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak

Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.

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