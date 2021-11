Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye, Libya'nın yanında olmaya devam edecek

"Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyulan her alanda Libya'nın ve Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu tutumumuzu milli ve uluslararası platformlarda her daim dile getirdiğimizi bu bağlamda ifade etmek isterim." ifadesini kullanan Şentop, dost ve kardeş Libya'ya yönelik, altyapıdan eğitime, savunma ve güvenlikten kalkınmaya her sahada iş birliğinin devam ettiğini vurguladı.

"LİBYA'NIN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"